Itália vence China e avança para oitavas da Copa do Mundo

A Itália derrotou a China por 2 a 0 em jogo disputado no estádio de la Mosson, em Montpellier, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A adversária das italianas na próxima fase da competição será o vencedor de Holanda e Japão, que jogam nessa terça-feira (25) pelas quartas de final a partir das 16h (horário de Brasília).

Melhor desde o início da partida a Itália não demorou a abrir o marcador. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Girelli aproveitou bate-rebate na área chinesa para chutar para o gol livre e fazer 1 a 0 para sua equipe.

Mesmo melhor a equipe italiana só conseguiu ampliar na etapa final. Aos 3 minutos Galli recebe na intermediária e arrisca um chute colocado de muito longe. E a goleira Peng aceita. 2 a 0 para o time europeu.

Com a vitória a Itália aguarda o vencedor de Holanda e Japão para saber quem será seu adversário na próxima fase da Copa do Mundo.

Ficha técnica:

Terça, 25 de junho de 2019

ITÁLIA 2 X 0 CHINA

Competição: Mundial Feminino (oitavas de final)

Local: Montpellier, França.

Juíza: Edina Alves Batista (Brasil).

Itália: Giuliani; Guagni, Gama, Linari e Bartoli; Cernoia, Manuela Giugliano e Bergamaschi (Ilaria Mauro); Girelli (Galli), Giacinti e Bonansea (Rosucci). T: Milena Bertolini.

China: Peng; Han, Lin, Wu e Liu; Wang Yan (Yao), Zhang, Wang Shanshan (Song) e Gu (Yang Li); Wang Shuang e Li Ying. T: Jia Xiuquan.

Gols: No 1º tempo: Girelli (14). No 2º tempo: Galli (3).

*Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola.