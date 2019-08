Itaipuenses dominam Luta Olímpica nos Jogos Escolares do Paraná

O município conquistou nove medalhas, sendo: três ouros, uma prata e cinco bronzes na final do 66º Jogos Escolares do Paraná

Atletas de Santa Terezinha de Itaipu dominaram a final do 66º Jogos Escolares do Paraná. O município conquistou nove medalhas nas competições de Luta Olímpica, sendo três ouros, uma prata e cinco bronzes. Os campeões vão representar o estado do Paraná nos Jogos Escolares da Juventude (nacional) em Blumenau, Santa Catarina.

A medalha de ouro foi conquistada pelos atletas Vitória Ketlin, na categoria Peso Leve, Classe A; Taynara Beatriz, categoria Peso Médio, Classe A e Fabrício Matheus, categoria Peso Leve, Classe B. Essas não foram às únicas medalhas de Santa Terezinha de Itaipu na Luta Olímpica, durante fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Tainara Mallmann conquistou a medalha de prata, na categoria Peso Leve, Classe A. As medalhas de bronze ficaram com os atletas Angélica Carniel, Mauricio Ivan, Fernando Gomes, Alessandro Spohr e Isac Costa.

“Obtivemos um excelente desempenho, sendo que dos 11 competidores, nove foram medalhistas. Até mesmo, os que não conquistaram medalhas foram vitoriosos, pois essa competição faz parte do processo de preparação para novos destaques”, destacou o secretário de Esportes, Rêmulo Ramalho.

Os Jogos Escolares foram divididos em Classe B (atletas de 12 a 14 anos) e Classe A (atletas de 15 a 17 anos). Santa Terezinha de Itaipu teve a participação de atletas da dos Colégios Estaduais Dom Manoel Könner, Carlos Zewe Coimbra e Arcângelo Nandi. Darwyn Augusto e Camila Marques foram o instrutor e a monitora dos atletas durante os jogos. “Esse é um trabalho notório, que alcançou sucesso pelo empenho de todos os envolvidos. Estamos satisfeitos com o resultado”, finalizou Rêmulo.

Novos destaques – O estilo greco-romano é disputado apenas no naipe masculino. Os itaipuenses que já tinham conquistado medalhas no Estilo Livre, também conquistaram medalhas no Greco-Romano.

ESTILO GRECO-ROMANO: Categoria 12 a 14 anos

Peso Leve (38 a 47 Kg)

1° Fabrício Matheus da Silva Neves, do Colégio Estadual Dom Manoel Könner, de Santa Terezinha de Itaipu.

Peso Médio (53 a 59 Kg)

3° Kauê Henrique Picolotto Zuze, do Colégio Estadual Dom Manoel Könner, de Santa Terezinha de Itaipu.

ESTILO GRECO-ROMANO: Categoria 15 a 17 anos

Peso Leve (46 a 54 Kg)

2° Mauricio Ivan dos Santos, do Colégio Estadual Dom Manoel Könner, de Santa Terezinha de Itaipu.

Peso Pesado (76 a 85 Kg)

2° Isac Costa Duarte, do Colégio Estadual Dom Manoel Könner, de Santa Terezinha de Itaipu.