Itaipu recebe 53 mil turistas em setembro; alta de 6,9%

Foz do Iguaçu – O Turismo de Itaipu registrou uma alta de 6,91% nas visitações na margem brasileira da usina em setembro na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 53.587 visitas, no último mês, ante 50.124 contabilizadas em 2018.

No acumulado do ano, o aumento é ainda maior: 9,12%. De janeiro a setembro deste ano, a Itaipu recebeu 486.321 visitantes; no mesmo período de 2018 o número foi de 445.695 visitas.

O atrativo que registrou o maior aumento nas visitas em setembro foi o RBV (Refúgio Biológico Bela Vista), com alta de 52,59%.

De acordo com o CTI (Complexo Turístico Itaipu), responsável pela gestão do setor, a presença de alunos de escolas públicas de Foz do Iguaçu, para participar da campanha para a escolha dos nomes das oncinhas-pintadas do Refúgio, impulsionou os números.

Já no acumulado de janeiro a setembro, o passeio com maior crescimento foi o Ecomuseu, com alta de 26,55 em relação a igual período de 2018.

Em números absolutos, a Visita Panorâmica continua a atrair o maior número de pessoas. Foram 32.941 visitantes em setembro (alta de 4,86%) e 300.319 no acumulado do ano, de janeiro a setembro (alta de 5,81%).

Os dados consideram apenas a visitação turística do lado brasileiro de Itaipu. O levantamento não inclui as visitas institucionais ou aquelas registradas no lado paraguaio da usina.

Em ano seco, Itaipu atinge marca histórica

A usina de Itaipu atingiu ontem (3) a produção acumulada de 60 milhões de megawatts-hora (MWh) em 2019 – equivalente ao consumo de eletricidade do Brasil inteiro por 46 dias.

Segundo o diretor técnico executivo, Celso Torino, este é um ano difícil para o setor da hidroeletricidade com afluências abaixo da média histórica. “Mesmo assim, a Itaipu vem conseguindo manter uma produção considerada relevante para os Sistemas Interligados Brasileiro e Paraguaio, face ao desempenho da usina e ao aproveitamento máximo de toda a água que chega ao seu reservatório”, avalia.

Em 2019, o fator de capacidade operativa, por exemplo, que mede a quantidade de água turbinável que efetivamente gerou energia, chega a 99,08%. O índice de disponibilidade das unidades geradoras é de 97,53% – superior à meta da área técnica da usina, que é de 94%.

A indisponibilidade forçada das unidades geradoras, que mede a indisponibilidade dos geradores face a falhas técnica ou humanas, teve índice de 0,09% – ou seja, quase zero. A referência da área técnica para este indicador é inferior a 0,5%.