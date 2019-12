Itaipu fecha escritório em Curitiba e unifica trabalho em Foz

Foz do Iguaçu – Depois da transferência do pessoal do escritório da Itaipu Binacional em Curitiba para as várias áreas em Foz do Iguaçu, o grupo de trabalho que acompanhou o processo de migração concluiu que não há necessidade nem mesmo de manter uma representação na capital.

Nessa quinta-feira (5), a Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada pelo diretor-geral brasileiro, Joaquim Silva e Luna, para o fechamento definitivo do escritório a partir de 31 de janeiro de 2020, prazo final para a transferência dos empregados.

Se houver necessidade de reuniões na capital, a Diretoria contará com o apoio do governo do Paraná, que já colocou à disposição salas do Palácio Iguaçu e da Copel. Quando necessário, a empresa deve ceder à Itaipu duas salas de apoio, uma na sede própria e outra no polo Barigui. Tudo sem custos.

Migração

Dos mais de 130 empregados lotados na capital em julho, 68 já migraram para Foz. Há ainda 51 que serão transferidos e dez, aptos para requerer a aposentadoria, aderiram ao Programa Permanente de Demissão Voluntária.

“Chega a ser uma surpresa imaginar que um escritório tão grande, com tantas atribuições, pôde ser simplesmente absorvido pela estrutura da Itaipu em Foz, melhorando o sistema de gestão, já que todo o corpo funcional estará atuando no centro de comando da usina e permitindo uma economia significativa de recursos, em aluguel do prédio e em passagens e estadas dos empregados que faziam frequentes viagens entre Foz e Curitiba e vice-versa”, disse o general Silva e Luna.

A economia com o fechamento do escritório será progressiva. No primeiro ano, deixam de ser gastos R$ 500 mil; no segundo, a economia acumulada sobe para R$ 2,5 milhões. Em 2023, ano em que será renegociado o Anexo C do Tratado de Itaipu, ela aumenta para R$ 5,7 milhões e, no ano seguinte, a economia acumulada em todos esses anos atingirá R$ 7 milhões.