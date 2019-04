Ipem Paraná verifica peso dos produtos e segurança de brindes

Curitiba – O Ipem (Instituto de Pesos e Medidas) do Paraná finalizou nessa quarta-feira (17) a Operação Páscoa. Foram verificados 16.427 unidades de produtos mais consumidos nessa época, como ovos de chocolate, colomba pascal, chocolate em pó, chocolate ao leite, bombons de chocolate, alfajores, barras de chocolate, coelhos de chocolate, entre outros, além de pescados congelados e enlatados.

Houve 29 infrações por falta quantitativa e dez infrações por erros formais na embalagem.

A fiscalização dos brinquedos ou brindes fornecidos com os chocolates também fizeram parte dessa Operação Páscoa.

Foram fiscalizadas 3.622 unidades, com nenhuma reprovação, todas estavam segundo os requisitos e padrões do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ou seja, com o selo do Inmetro e com a indicação da faixa etária, garantindo que o brinquedo é seguro para a idade indicada.