Investimento de R$ 6,9 milhões dá fim a inundações em várias regiões de Toledo

Por décadas, chuvas fortes eram sinônimo de alagamentos em vários bairros e distritos de Toledo. Para mudar de forma definitiva esta realidade, a prefeitura investiu, de 2017 até hoje, um total de R$ 6.929.182,50 na construção, ampliação e manutenção de galerias, bueiros e emissários, permitindo que as águas pluviais escorram sem provocar estragos por onde passa.

Deste montante, R$ 1.443.563,61 referem-se a contratos assinados neste ano, com destaque para a construção de emissário na Avenida Ministro Cirne Lima, entre a Rua João Venturelli e o Arroio Marreco, onde R$ 699.743,62 estão sendo investidos. Entram também nesta conta R$ 533.320,75 que estão sendo empregados nas galerias pluviais e emissários das ruas de Novo Sarandi que estão sendo pavimentadas, levando a asfalto a 100% das vias do distrito.

Em 2019, o total investido pelo Município de Toledo na melhoria da fluidez das águas da chuva foi de R$ 1.821.562,43 – mais de um terço deste valor (R$ 652.573,66) foi empregado nas ruas do Loteamento Egon Pudell. Em 2017 e 2018, esse montante foi de R$ 2.108.375,29 e R$ 1.555.681,17, respectivamente.

O prefeito Lucio de Marchi aponta que tais obras sempre foram tratadas como prioridade pela gestão. “Dispomos de recursos consideráveis nestas obras cuja maioria dos governantes não dão muita atenção porque não aparecem, pois ficam embaixo da terra. Contudo, observamos que estas inundações que aconteciam trazem prejuízos enormes à sociedade, destruindo muros, alagando residências e plantações no interior. Evitando que isso aconteça, é possível termos um município melhor, com mais segurança e melhores condições de saúde pública, uma vez que essa água que se acumulava servia de criadouro para o mosquito da dengue”, analisa.

Lucio destaca que, mesmo com todo o investimento em emissários e galerias pluviais feito pela prefeitura, a participação da população é fundamental para que o problema dos alagamentos não volte a atormentar as comunidades beneficiadas pelas obras. “É muito importante que estes moradores, depois de uma chuva forte, retirem os galhos que ficarem sobre a boca de lobo. O município está fazendo esse trabalho de limpeza, mas, como nossas equipes são limitadas, não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo”, explica.

Algumas vias beneficiadas com obras de galerias pluviais: avenidas Maripá, Atiílio Fontana, Ministro Cirne Lima, e ruas Quintino Bocaiúva, Monteiro Lobato, Boa Esperança, Tomás de Aquino, Cyro Fernandes do Lago, do Pinhal, Caetano Severo Perin, Rui Barbosa, Epitácio, Carlos Sbaraini, Céu Azul, Gaspar Dutra, Princesa Isabel, Monte Carlo, Raimundo Leonardi, Senhor dos Passos, Maranhão, Cerro Corá, Ida Becker, Ângelo Cornelli, Colômbia, Roberto Fachini, Carlos João Tries, Navílio Danassolo, Waldemar Schorr, Jacob Kaefer, Oswaldo Aranha, Costa e Silva, Bom Pastor, Guaíra e Augusto Formighieri, entre outras.

Bairros e distritos beneficiados com várias ruas recebendo obras de escoamento das águas pluviais: Cezar Park (acesso à PR 317), Jardim Concórdia, Jardim Panorama I, Jardim Porto Alegre, Boa Esperança, Ouro Preto, Bom Princípio, Vila Ipiranga, Novo Sarandi e muito mais.