INVERNO – Inscrições estão abertas; são 1.494 vagas para 70 cursos de graduação

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) realiza em julho mais um Vestibular de Inverno. As inscrições seguem abertas, são on-line e devem ser feitas pelo endereço www.vestibular.uem.br. As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de julho em 11 cidades paranaenses, incluindo Cascavel.

Para este concurso, a UEM oferece 1.494 vagas, em cerca de 70 cursos de graduação. Do total de vagas, 20% são reservadas para o sistema de cotas sociais, que beneficia estudantes de baixa renda.

Os candidatos têm até 8 de maio para se inscrever no concurso. A taxa, no valor de R$ 156, pode ser paga até 10 de maio. A UEM aceita pedidos de isenção da taxa, mas para isso o interessado deve estar regularmente cadastrado no CadÚnico para Programas Sociais do governo federal. As solicitações devem ser feitas até 16 de abril pela internet.

No ato da inscrição, o candidato deve fazer a opção pelo local onde fará o exame. Além de Cascavel, a UEM realiza o concurso em Maringá, Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama.

Sobre as provas

Nos dois dias de vestibular, as provas ocorrem no período da tarde, das 13h50 às 19h. No domingo, dia 14 de julho, os candidatos responderão questões de conhecimentos gerais e mais a redação com a exigência de apenas um gênero textual. Na segunda-feira, dia 15 de julho, serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira. Além da prova de Conhecimentos Específicos, cujas disciplinas estão relacionadas com o curso escolhido.

Para entrar em sala de prova será necessário apresentar um documento de identificação original e com foto. Fotocópias, versões digitalizadas ou documentos sem foto não serão aceitos.

O resultado do Vestibular de Inverno 2019 será publicado no dia 16 de agosto. Quem for aprovado garantirá vaga na UEM para o letivo em 2020.

Para outras informações entre em contato pelo telefone (44) 3011-4450. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 11h40 e 13h30 às 17h30. Informações também no Manual do Candidato.

Passe o leitor de QR Code do seu celular para ter acesso ao Manual do Candidato