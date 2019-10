Inter e Athletico reeditam a final da Copa do Brasil

Porto Alegre – Pouco mais de 40 dias desde o último encontro, Internacional e Athletico-PR voltam a ficar frente nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Beira-Rio, em duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

Será o quarto confronto entre as equipes em 2019 já que, além do primeiro turno da competição de pontos corridos, ambos decidiram a Copa do Brasil nessa temporada, com Furacão faturando um título que ainda não tinha em sua galeria, no último dia 18 de setembro, no mesmo palco do jogo de hoje.

Aliás, o saldo até aqui tem sido mais positivo para os paranaenses, tanto em número de vitórias (duas contra uma do Inter) como também na estabilidade do trabalho para o fim desse ano e já projetando a temporada de 2020. Mesmo com a tabela mostrando os gaúchos em quinto lugar com 45 pontos e o Athletico em oitavo com 42.

Enquanto Tiago Nunes tem prestígio junto à diretoria, Odair Hellmann não resistiu a ausência de taças após quase três anos de trabalho e acabou demitido pouco tempo depois do vice-campeonato na Copa do Brasil. Depois de receber alguns “nãos”, a diretoria colorada fechou com o técnico Zé Ricardo, que para esta partida com clima de revanche conta com os retornos de Patrick e D’Alessandro, de suspensão.

Já no Furacão a dúvida recai sobre a presença em campo de Léo Cittadini, que não participou dos últimos treinos por motivos não revelados pela equipe. Caso fique de fora, Bruno Nazário seria o substituto imediato. Outras mudanças devem acontecer na lateral direita e no ataque, com os retornos de Madson e Marcelo Cirino.