Intenção de consumo dá novo salto no Paraná, acima do nacional

Curitiba – O ICF (índice de Intenção de Consumo das Famílias), apurado pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e divulgado pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná), deu novo salto no Paraná. O índice passou de 107,1 pontos em agosto para 109,9 pontos em setembro, indicando a retomada do consumo entre as famílias, depois de reduções significativas nos meses de junho e julho.

Na variação anual, houve alta de 6,4%, acompanhando a evolução nacional do indicador. No entanto, enquanto no Paraná o índice voltou ao patamar positivo (acima de 100 pontos) desde o mês passado, a média nacional ainda é considerada desfavorável, com 92,5 pontos em setembro e elevação mensal de apenas 0,3%.

Dentre os pontos analisados para composição do indicador, apenas o Momento para Compra de Bens Duráveis teve queda na variação mensal. Os demais tiveram melhora em relação a agosto, com destaque para Perspectiva de Consumo (8,4%), Emprego Atual (3,2%) e Nível de Consumo Atual (3,1%).

O índice ICF de setembro foi impulsionado pela perspectiva das famílias de menor renda (até 10 salários mínimos), dentre as quais o indicador subiu de 104,5 pontos em agosto para 108,6 pontos neste mês, com crescimento em todos os indicadores. Já entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o índice recuou de 119,3 pontos no mês passado para 116,2 pontos em setembro.