Institutos do Senai desenvolvem soluções inovadoras para combate à pandemia

Projetos e produtos inovadores que podem contribuir no combate e tratamento da pandemia da covid-19, criados por indústrias, começam a ganhar forma nos Institutos Senai de Inovação. O mais recente deles é um spray que cria um revestimento antiviral em superfícies de maçanetas, mesas, balcões de atendimento e corrimões, entre outros, reduzindo o risco de contágio pelo contato com esses objetos.

Desenvolvido pela empresa TNS Nanotecnologia, o projeto foi selecionado pela chamada “Missão contra covid-19”, realizada em parceria entre Senai, EMBRAPII e Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). No total, foram destinados R$ 20 milhões para projetos que ajudem a prevenir, diagnosticar e tratar a covid-19. “O Senai tem como compromisso apoiar a indústria e todo o país. Assim, nos colocamos à disposição da sociedade incubando e ofertando estrutura, especialistas e financiamento para as iniciativas contra o coronavírus”, explica Fabrício Lopes, gerente executivo de Tecnologia e Inovação do Sistema Fiep.

No caso da TNS, o projeto está sendo desenvolvido no Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, com sede em Curitiba. No produto, serão utilizadas diferentes tecnologias para a ancoragem de nanopartículas de prata, fazendo com que superfícies comuns sejam capazes de inativar o vírus. Com fácil manuseio e aplicação por spray, não haverá a necessidade de preparar a superfície previamente. O produto também está sendo desenvolvido para que seja não tóxico e de fácil acesso à população.

Saúde Tech PR – Em breve, novos projetos de empresas paranaenses para auxiliar no combate à pandemia serão desenvolvidos com auxílio do Senai. Nesta segunda-feira (11), serão divulgadas as propostas selecionadas pelo edital Saúde Tech PR, realizado em parceria com o governo do Estado. Foram 76 projetos inscritos. As ideias escolhidas receberão investimento total de até R$ 1,4 milhão e apoio técnico dos profissionais dos Institutos Senai de Tecnologia e Inovação do Paraná.