Instagram: 7 contas de fotógrafos com menos de 2 mil seguidores que você deveria seguir

Em meados de 2018, o Instagram anunciou ter atingido a marca de 1 bilhão de usuários. A rede social que tem como foco o compartilhamento de imagens, no formato de foto e vídeo, e reúne perfis dos mais diversos tipos. Desde atletas e fotógrafos internacionalmente famosos até o que se chama hoje de “instagrammer”, uma nova forma de ser blogueiro e formador de opinião.

A rede social é hoje propriedade da Facebook Inc. e foi lançada em 2010. Atualmente, é a sexta maior rede social de todo o mundo, segundo a Statista, empresa de pesquisa de mercado. O Instagram perde para Facebook (1°), YouTube (2°), WhatsApp (3°), Facebook Messenger (4°) e WeChat (5°).

Para tentar auxiliar os leitores a acompanharem perfis interessantes, preparamos uma lista com sete usuários do Instagram com menos de 2 mil curtidas e material de altíssima qualidade.

Gessé Silva (@gessesilva)

Fotógrafo, poeta e artista visual, Gessé Silva é um excelente perfil para quem gosta de imagens bem construídas, alguma voltadas à fotografia e outras com uma pegada de artes plásticas. Gessé ainda traz questões cotidianas das quebradas paulistanas e provocações de cunho social.

Gabriela Batista (@zegabriela)

Fotógrafa paulistana, Gabriela Batista tem uma série de trabalhos autorais e empresariais no currículo. Com uma obra bastante plural, se equilibra entre ensaios sobre futebol de várzea, torcidas de futebol, passando por situações cotidianas e triviais, além de ensaios para grandes marcas e coberturas jornalísticas para a imprensa nacional.

Nenê Mc (@menino_do_drone)

Produtor audiovisual e diretor da empresa Fluxo Imagens (@fluxo_imagens). Oriundo da periferia da zona sul de São Paulo, Nenê apresenta uma leitura muito autêntica da periferia e tem bastante inserção no mundo do rap, trabalhando em diversos clipes, muitas vezes com o drone, equipamento que tem total domínio.

A Janela dos Outros (@ajaneladosoutros)

Uma das fundadores do coletivo “Nós, Mulheres da Periferia”, Jéssica Moreira é jornalista e publica registros e histórias sobre as janelas que encontra em suas caminhadas pela capital paulista. O perfil é um prato cheio de belas histórias que vai facilmente conquistar os amantes da literatura.

André Zuccolo (@andre.zuccolo)

Fotógrafo paulistano atualmente vivendo na Europa. André Zuccolo já trabalha com a arte de registrar momentos há muitos anos, sua obra é bastante plural e se nota como a câmera sempre acompanha o jovem de São Paulo em suas jornadas. O leitor pode encontrar ensaios fotográficos dos mais diversos tipos com foco urbano sem deixar o rural de lado.

Priscila Pacheco (@pricspacheco)

Jornalista baseada na cidade de São Paulo, Priscila Pacheco — como afirma seu perfil — é uma profissional independente que trabalha com direitos humanos, meio ambiente e estatística. Seu perfil apresenta uma série de provocações cotidianas e se fala muito da metrópole de forma natural e espontânea.

Giulia De Paula (@gigibadgall)

Jornalista baseada em São Paulo, apresenta registros que partem de um olhar muito carinhoso, alguns retratos mais fechados e outros mais abertos — todos trabalhados muito bem. Giulia apresenta mais paisagens urbanas e também rurais. Os amantes de jogos de sombras vão encontrar um prato cheio em seu perfil.