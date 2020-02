Insetos visitam a sua casa por uma razão

Segundo o Xamanismo, quando insetos visitam a sua casa existe uma razão, pois eles interagem com frequências que não percebemos. Eles transmitem muita sabedoria através de suas essências espirituais e podem ser considerados, inclusive, protetores.

Formigas: quando elas aparecem, algo em nossa energia não está legal. Pode significar que estejamos insatisfeitos com alguma área de nossas vidas, com alguém ou muito frustrados, imprimindo esse padrão de energia nos ambientes da casa. Fazer uma análise geral de como estamos nos sentindo e descobrir o que nos incomoda para desbloquear essa energia, pode funcionar melhor do que incessantes faxinas. Elas podem, também, estar dizendo para nós que excedemos o nosso limite.

Marimbondos e vespas: quando eles escolhem um local para fazer sua casa, normalmente esse local possui uma vibração focada no núcleo familiar, mas com uma dinâmica baseada em cobranças e conflitos. São ambientes onde um exige demais do outro e esse outro tenta, de todas as formas, superar as expectativas. Ser aceito, reconhecido, valorizado.

Lagartixa: inofensivas, quando elas aparecem é sinal de proteção espiritual. Elas limpam, expulsam os invasores e emanam uma energia muito positiva. Quando sua casa hospedar uma lagartixa, se alegre e agradeça!

Baratas: em termos vibracionais, esses seres procuram ambientes com uma egrégora de pensamentos mais negativos e densos, onde há um acúmulo energético desse padrão. Depreciação, raiva, revolta, críticas destrutivas intensas e inveja são exemplos de emanações que atraem baratas aos ambientes. Examinar a vida como um todo e tentar descobrir o que está causando tanta angústia pode nos ajudar a não encontrar mais essas criaturas e, ainda, resolver questões emocionais e aspectos da nossa vida.

Rato: esses bichinhos podem ser repugnantes e causar arrepios. Quando aparecem em sua casa, pode ser que exista uma carga energética ligada a inveja pairando sobre você. Pessoas falsas, com más intenções e traiçoeiras estão próximas e devemos ficar alertas.

Aranha: podem simbolizar uma necessidade extrema de aprovação, que vai além das nossas capacidades e que age de forma destrutiva em nosso ser.Sua teia meticulosamente precisa também representa organização interna, especialmente em relação à estabilidade financeira. É como se elas aparecerem para mostrar que o que deveria estar acontecendo, por algum motivo, não está.

Traça: Quando as roupas começam a aparecer com pequenos furinhos, sabemos que em alguma parte do armário existem traças. Quando elas aparecem, significa que há uma perda energética grande naquele ambiente. Alguém ou alguma situação está exaurindo nossas energias, mesmo que não tenhamos consciência. A energia da inveja também pode atrair as traças, que, muitas vezes, atrapalham a prosperidade do lar.

Cupim: quando nossa casa é invadida por cupins significa que existe alguém com raiva pelas nossas conquistas. Uma limpeza espiritual e ritual de bloqueio de energias negativas são recomendados, além da dedetização.

Fonte: Wemystic