Inscrições para o Miss Rondon 2020 serão abertas quarta-feira

Foi divulgado no diário oficial eletrônico do município, nesta segunda-feira (13), o decreto nº007/2020, que aprova o regulamento do 28º Concurso de Miss Marechal Cândido Rondon, edição 2020, promovido pela administração municipal, através da Secretaria de Cultura, e pela Proem (Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon). O evento está marcado para o dia 15 de maio (sexta-feira), com início às 20h30, no centro de eventos, no parque de exposições.

INSCRIÇÕES

As inscrições das candidatas serão realizadas na Secretaria de Cultura no período de 15 de janeiro, próxima quarta-feira, até 28 de fevereiro. No momento da inscrição a candidata deverá apresentar original e cópia simples, para autenticação pela Secretaria de Cultura, dos seguintes documentos: comprovante de residência (conforme Art. 7º), documento de Identidade e Certidão de Nascimento, CPF, certidão negativa de antecedentes criminais e comprovação de escolaridade. Sendo menor de 18 anos, no momento da inscrição, deverá comparecer acompanhada do pai, mãe e/ou responsável legal para assinatura da ficha.

PRÉ-REQUISITOS

A participação no concurso Miss Rondon 2020 é aberta para candidatas que residam em Marechal Rondon há, no mínimo, dois anos, mediante comprovação de residência atual e de no mínimo 24 meses atrás, tais como: contrato de aluguel, fatura de energia elétrica, água e/ou telefone. A candidata deverá possuir no mínimo 18 anos completos até a data do evento Miss Rondon 2020 e ter no máximo 25 anos, além de altura mínima de 1,65 metros.

O concurso obrigatoriamente é destinado para mulheres solteiras, que não mantêm ou tenham mantido união estável ou matrimônio e que não tenham filhos, sendo que a configuração de alguma destas situações motiva o não enquadramento da candidata no perfil proposto. A candidata não poderá ter recebido título de Miss, 1ª Princesa, 2ª Princesa ou Miss Simpatia em Marechal Cândido Rondon ou de outro município em qualquer edição anterior de concurso de miss. A candidata deve ter no mínimo ensino médio completo e/ou estar cursando nível superior ou nível técnico. Demais requisitos estão descritos no edital do concurso.

PRÉ-SELEÇÃO

Caso houver uma quantidade maior do que 12 candidatas inscritas ao evento, ocorrerá uma pré-seleção no dia 4 de março.

O CONCURSO

No dia do concurso serão selecionadas as três candidatas que obtiverem maior número de pontos de acordo com a performance em traje de banho e de gala, somando-se os critérios de beleza estética, postura, desenvoltura, elegância, simpatia e naturalidade.

A Secretária de Cultura, Márcia Andréia Veit, convida a todas as meninas que se encaixem nos pré-requisitos para se inscreverem para participar do concurso. “Convidamos as meninas que queiram participar do concurso que procurem a Secretaria de Cultura. É um evento maravilhoso que seleciona quem vai representar a beleza rondonense nos próximos dois anos. Todas são bem-vindas”, apontou Márcia.

O decreto pode ser acessado em: https://www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#visualizador;p=67779;src=s