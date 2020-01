Inscrições para curso de preservação de livros estão abertas

A BPP (Biblioteca Pública do Paraná) está com inscrições abertas para mais um curso de preservação de livros promovido pela Aabippar (Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Paraná). O treinamento será ministrado pela especialista Bety de Luna e aborda a conservação de coleções especiais de acervos bibliográficos e documentais. As aulas serão aos sábados, de 14 de março a 4 abril, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 18h.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 700 para associados da Aabipar e de R$ 800 para não associados, e pode ser parcelado em até três vezes. O curso oferece certificado de 32 horas. Para participar é necessário se inscrever pelo e-mail amigosdabppr@gmail.com ou pelo telefone (41) 3221-4965.

Associação

Criada em 2005, a Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Paraná desenvolve uma série de projetos em benefício da BPP, como a pintura externa do prédio, a compra de livros para o acervo e a implantação da Biblioteca Mário Lobo, em Paranaguá. Para se associar, acesse http://www.amigosdabpp.com.br.

Serviço

O que: Curso de Conservação Básica de Coleções Especiais de Acervos Bibliográficos e Documentais

Ministrante: Bety de Luna, especialista em Conservação de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Quando: Dias 14, 21 e 28 de março e 4 de abril

Informações e inscrições: http://amigosdabppr@gmail.com / (41) 3221-4965

Valores: R$ 700 (associados) e R$ 800 (não associados)

Local: BPP – Rua Cândido Lopes, 133, Centro de Curitiba