Inscrições para Concurso Público em Marechal Rondon estão abertas a partir desta sexta-feira

A prefeitura de Marechal Cândido Rondon divulgou edital no diário oficial, nesta sexta-feira (7), onde torna público sobre as inscrições destinadas ao Concurso Público nº 001/2020, para preenchimento de vagas nos cargos efetivos do seu quadro de pessoal, atualmente existentes e cadastro reserva para vagas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do concurso, pelo regime estatutário.

O Concurso Público será executado sob a responsabilidade da Organizadora Instituto UniFil, cujo endereço eletrônico é o www.institutounifil.com.br e correio eletrônico contato@institutounifil.com.br.

O período de inscrições e pagamento da taxa é de 7 a 27 de fevereiro de 2020. Devem ser feitas através do site http://www.institutounifil.com.br/concurso/77. Provas objetivas acontecem no dia 5 de abril. O pedido de isenção de taxa de inscrição para aqueles que se encaixam nos pré-requisitos é de 07 a 11 de fevereiro. A taxa de inscrição varia entre R$ 60, R$ 80 e R$ 100, dependendo do cargo.

A aplicação da prova objetiva para todos os cargos está prevista para 5 de abril.

São oferecidas vagas e cadastro de reserva para os cargos de motorista, operador de máquinas, operário, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, assistente administrativo, fiscal de obras, fiscal sanitário, técnico de enfermagem, técnico de segurança no trabalho, analista de sistemas, analista técnico, arquiteto, assistente social, cirurgião dentista T8, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, farmacêutico, médico auditor, médico T4 – pediatra, médico T4 – psiquiatra, médico T6 – clínico geral, médico T8 – clínico geral, médico T12 – clínico geral, médico T12 – anestesiologista, médico T12 – pediatra, médico T12 HS – ginecologista/obstetra, médico T12 HS – clínico geral, médico T24 HS – ginecologista/obstetra, nutricionista, professor séries/anos iniciais, professor de educação física, professor de educação infantil, profissional de educação física e psicólogo.

Os salários variam entre R$ 1.131,76 e R$ 20.991,45.