Inscrições abertas para o Mestrado em Relações Internacionais

O mestrado em Relações Internacionais da Unila recebe inscrições para o processo seletivo de alunos regulares até 22 de setembro. São 22 vagas em três linhas de pesquisa. As informações completas podem ser encontradas no edital PPGRI 001/2019 disponível em http://bit.ly/mestradoRI. Inscrições e curso são gratuitos.

As aulas são ministradas em Foz do Iguaçu e estão programadas para começar em março de 2020. As vagas serão distribuídas nas linhas de pesquisa: estudos para a paz, direitos humanos e segurança internacional; desenvolvimento e capitais transnacionais; e política externa, atores e processos internacionais.

A seleção será realizada em três fases: análise do projeto de pesquisa; prova escrita dissertativa on-line; e avaliação do currículo e entrevista on-line. Os critérios de avaliação também estão disponíveis no edital, assim como as linhas de pesquisa de cada docente.

Outras vagas em mestrados

Também estão abertas as inscrições para o mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. São 22 vagas para alunos regulares e distribuídas entre três linhas de pesquisa: “Trânsitos Culturais”, “Práticas e Saberes” e “Fronteiras, Diásporas e Mediações”. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de outubro. As orientações completas podem ser encontradas em http://bit.ly/mestradoIELA.

A Unila também oferta vagas na categoria aluno especial, aquele que pode cursar disciplinas, mas não é aluno regular do mestrado, para o qual deverá se inscrever em outro processo.

Até 8 de agosto estão abertas as inscrições para a seleção de aluno especial do mestrado em História. As informações estão em http://bit.ly/mestradoHistória. Também há vagas no mestrado em Biociências. As inscrições podem ser feitas até o primeiro dia de aula da cada matéria. O calendário pode ser consultado no edital disponível em http://bit.ly/mestradoBiociencia.