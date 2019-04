Inscrições abertas para especialização em Direito Processual Civil

Aos profissionais que desejam alavancar a carreira escolhida, a Universidade Paranaense oferta mais de cem opções de cursos de pós-graduação, distribuídos em todas as áreas do conhecimento. Na Unidade de Toledo, a especialização em Direito Processual Civil já está com inscrições abertas. O número de vagas é limitado, apenas 30.

Analisar o Processo Civil diante de seus temas fundamentais e inovações legislativas, indicando elementos hermenêuticos para a interpretação à luz das inovações processuais (já ocorridas e em vias de ocorrer) e de pontos polêmicos envolvendo o processo civil é uma das propostas do curso. Outro objetivo é verificar as repercussões processuais das alterações legislativas, em especial do novo Código de Processo Civil.

A especialização tem carga horária de 360 horas/aula. O corpo docente é composto por nove doutores e 11 mestres. As aulas devem iniciar em abril. Os encontros irão acontecer aos sábados, das 7h30 às 11h50 e das 13h às 17h20, em regime quinzenal.

Programa de Fidelização

Ex-alunos da Unipar formados em 2018 ganham 20% de desconto nas mensalidades do curso; formados em anos anteriores, 15%; ex-alunos de cursos de especialização concluídos na Unipar, 20%; ex-alunos da Unipar ou de outras instituições com idade igual ou superior a 55 anos, 50%; alunos de outras instituições, 10%; e militares da Polícia Civil e Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica e Corpo de Bombeiros, 50%. Desconto vale somente se as parcelas forem pagas até a data do vencimento e não é concedido aos cursos com número de vagas inferior a 15.

Mais informações no site da Unipar ou pelo telefone (45) 3277-8500 – ramal 258.