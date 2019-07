Inovações modernizam prestação de serviços do Estado

O primeiro programa de inteligência artificial no serviço público do País, uma onda revolucionária na educação, um aplicativo para facilitar a contratação de autônomos e a carteira de motorista ao alcance de um clique no celular são parte da estratégia do governo de transformar o Paraná no Estado mais inovador do Brasil, com facilidade de acesso a serviços públicos e respostas mais rápidas para problemas antigos.

Eles se somam a iniciativas como contato via WhatsApp com a Controladoria-Geral do Estado, lançamentos da TV Paraná Turismo, do portal Viaje Paraná e do Parque Tecnológico de Maringá, licitações ao vivo e parceria para uso de blockchain. Além da reforma administrativa, redução de custos diários e projetos de lei que incentivam o uso de carros elétricos, a integridade na gestão pública, o fim das aposentadorias de ex-governadores e a criação de um Fundo Estadual do Trabalho.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a diretriz de gestão para todas as secretarias, autarquias e empresas públicas é de construir soluções tecnológicas conjuntas para atender as principais demandas dos cidadãos, mas também de instigar o uso de tecnologia para dar agilidade ao serviço público. “Estamos pensando o Paraná da próxima década e queremos nos tornar o Estado mais inovador do Brasil, capaz de aliar produção acadêmica, uso de tecnologia de ponta na indústria e no campo e serviços públicos mais ágeis”, pontua.

O governador destaca que inovação é fazer mais com os recursos já disponíveis e parte de uma mudança de cultura na administração estadual. “Estamos provocando os servidores a se integrarem mais e melhor em diversas áreas para que o Paraná seja referência como estrutura pública no Brasil. Esse pacto envolve a atração de investimentos, fomento ao pleno emprego e desenvolvimento da nossa principal força-motriz, que é o agronegócio e a capacidade de produzir alimentos para o mundo”, completa.

O novo superintendente de Inovação do Governo do Paraná, Henrique Domakoski, comemora as iniciativas dos últimos seis meses e projeta novas conquistas, principalmente a partir do ThinkinG, fórum organizado pela Celepar que reuniu especialistas no assunto e servidores públicos em Foz do Iguaçu. Ele cuidará da integração desses ativos e também será o responsável por estabelecer novas pontes entre as diversas áreas do Estado e as diversas realidades, que diferem da capital para o interior.

“Existe um desejo muito claro do Paraná ser um Estado referência. Temos essas inovações no setor de serviços, mas tão importante quanto isso é a mudança de mentalidade, trazer boas práticas do setor privado para dentro do setor público. Só assim conseguiremos ter um Estado ágil e eficiente”, pontua.

Confira as iniciativas inovadoras do Estado

PIÁ – O PIÁ (Paraná Inteligência Artificial) concentra mais de 380 serviços do governo em uma única plataforma, com possibilidade de ampliar o diálogo com a população. Ele possui níveis de informações personalizadas e vai se ajustar conforme a utilização. Para acessá-lo, basta entrar no site www.pia.pr.gov.br ou baixar o aplicativo e fazer as perguntas.

DETRAN MAIS DIGITAL – Os proprietários de veículos agora contam com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV). Ele já está disponível, junto com a CNH Digital, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito. O Paraná é o 13º Estado a garantir essa tecnologia aos proprietários de veículos. Para ter o documento digital, o proprietário precisa ter quitado o licenciamento do veículo de 2018.

PARANÁ SERVIÇOS – O aplicativo Paraná Serviços, lançado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho em parceria com a Celepar, propõe uma solução inovadora porque faz a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo de serviços. São mais de 100 categorias de serviços beneficiadas, como diarista, encanador, pintor, garçom ou cozinheiro. Em três meses, o app já registrou mais de 17 mil downloads em 200 municípios.

EDUCAÇÃO – A Secretaria de Educação lançou neste ano o Prova Paraná, Prova Paraná Fluência e o aplicativo Corrige. Ao mesmo tempo, o Escola Paraná e o Registro de Classe passaram a fazer parte do Presença na Escola. Eles ampliam a base de registro, controle e aprendizado de todas as 2.143 escolas estaduais, para que o Estado possa ser mais assertivo e resulte em alunos mais preparados.

O 1ª Prova Paraná avaliou os alunos em Português e Matemática e todas as correções foram feitas com o Corrige, que faz a leitura, pela câmera do celular, dos cartões-reposta. A 2ª Prova Paraná contou com teste de fluência para avaliar oralidade, prosódia e capacidade de interpretação de texto, também com aplicativo de celular. Já a união dos aplicativos possibilita o monitoramento de frequência e a elaboração de ações direcionadas para manter e trazer os estudantes de volta para a escola.

LICITAÇÕES AO VIVO – A transmissão ao vivo, em áudio e vídeo, dos processos licitatórios realizados de forma presencial também é uma novidade que garante maior controle em cima das ações do poder público. O decreto foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e prevê acompanhamento a partir do Portal da Transparência (http://www.transparencia.pr.gov.br).

OUVIDORIAS – O sistema de Ouvidoria do Estado, estrutura que integra a Controladoria-Geral do Estado, lançou um número de WhatsApp – (41) 3883-4014 – para receber mensagens dos cidadãos. Dessa maneira qualquer pessoa tem em mãos um instrumento para acompanhar obras públicas e registrar irregularidades.

O Paraná também atingiu a meta de criação de Ouvidorias Municipais de Saúde em cada um dos 399 municípios. A descentralização do sistema amplia e reforça o acesso dos cidadãos a informações e orientação sobre os serviços de saúde. O Paraná passa a ter mais de 500 ouvidorias do SUS em todo o Estado, nos municípios, hospitais e unidades próprias, nos Consórcios Intermunicipais de Saúde, Regionais de Saúde e Hospitais Contratualizados com o SUS.

PARQUE TECNOLÓGICO DE MARINGÁ – O governador assinou em maio o edital de chamamento de empresas de base tecnológica para Parque Tecnológico do Instituto de Tecnologia do Paraná em Maringá, no Noroeste do Paraná. O Tecpar estima investir R$ 80 milhões em soluções que atenderão a saúde pública brasileira, em especial para tratamentos de alto custo.

IAPAR CLIMA – O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) lançou neste ano o IAPAR Clima, um aplicativo que aponta em tempo real as condições agrometeorológicas das regiões produtoras do Estado. Ele compila dados obtidos em 22 estações meteorológicas do próprio Iapar e outras 38 do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Previsão do tempo, chuva acumulada, situação da água no solo, temperatura e mapas climáticos são algumas funcionalidades do aplicativo, que antevê problemas aos agricultores.

BLOCKCHAIN – O governo do Paraná assinou um acordo com a BRI Brasil (Blockchain Research Institute) para o processo de expansão e implantação de blockchain no Estado. O objetivo é desburocratizar a gestão pública e torná-la mais transparente. Esse sistema dificulta a alteração de dados, já que a mesma informação teria que ser modificada em todos os computadores, impedindo situações como desvios de recursos públicos.

STARTUP MATCH – O Startup Match visa dirimir os gargalos das startups e criar uma plataforma de inovação aberta que permita que elas tenham acesso aos ativos de inovação e tecnologia do Paraná, para que possam se conectar e identificar aqueles que podem impulsionar os seus negócios. O programa está sendo implementado e funcionará como uma espécie de “Tinder da inovação”, para unir especialistas e projetos de startups para fazer os projetos fluírem.

TURISMO – O portal Viaje Paraná, lançado neste ano, apresenta inúmeros destinos turísticos em todas as regiões do Estado e para todos os bolsos. É a primeira vez que o Estado investe com planejamento e publicidade nessa área. O site, que foi ao ar no início do ano, traz dicas e roteiros de viagem para 111 municípios. A intenção é disponibilizar, até o final de 2019, informações sobre os 283 destinos com potencial turístico em território paranaense.

O Estado também transformou a TV Paraná Educativa na TV Paraná Turismo. São sete horas semanais de programação local, mas a ideia é fechar 2019 com até quatro horas na grade diária. Por meio de satélite os programas chegarão a cerca de 28 milhões de pessoas em todo o País. O governador Ratinho Junior destaca que o turismo é a plataforma mais rápida para geração de trabalho, emprego e renda no Estado.

PARANÁ DAY – Como o intuito não é apenas usar a tecnologia para melhorar o Paraná, o governo também realizou nestes primeiros seis meses dois Paraná Day, em Curitiba e Brasília, para atrair investidores e mais empregos. O próximo, em julho, será em Nova York, nos Estados Unidos. Na esteira desse sucesso, o Paraná atraiu até maio R$ 12,5 bilhões em investimentos privados e abriu 105.130 empresas.

SINAPSE INOVAÇÃO – O Paraná também foi o Estado brasileiro com o maior número de projetos inscritos em todas as edições do programa Sinapse da Inovação. Foram 1.851 ideias recebidas de 265 municípios. O Sinapse Inovação é um programa de incentivo ao empreendedorismo inovador criado para transformar ideias em negócios de sucesso. A iniciativa é promovida pela Fundação Certi e realizada pelo Governo do Estado, por meio da Celepar e Fundação Araucária, com apoio do Sebrae e Sistema Fiep.