INGLÊS | Liverpool e City fazem clássico na Inglaterra

Os dois maiores times da Inglaterra no momento ficam frente a frente neste domingo (10), às 13h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo colocará frente a frente dois dos maiores treinadores do mundo na atualidade, o alemão Jürgen Klopp e o espanhol Pep Guardiola.

Por enquanto, o time de Klopp tem levado vantagem. Atual campeão europeu, o Liverpool lidera o Inglês com 31 pontos, com 10 vitórias e um empate em 11 jogos. Já o City de Guardiola é o segundo colocado com 25 pontos, com oito vitórias, um empate e duas derrotas. No duelo particular entre os dois treinadores, o alemão, que aponta Pep como o melhor do mundo, tem sete vitórias, seis derrotas e quatro empates, sendo o único com saldo positivo diante do catalão entre os técnicos que enfrentaram Guardiola no mínimo cinco vezes.