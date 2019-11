Infuenza registra cinco mortes em um mês no Paraná

O boletim da gripe divulgado nesta quarta-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde aponta 658 casos confirmados de síndromes respiratórias agudas provocadas pelo vírus Influenza do começo do ano até a data de hoje. São 35 casos a mais que o boletim anterior, divulgado no dia 16 de outubro, com 623 casos.

O informe totaliza 127 óbitos por gripe neste ano, sendo que 109 são casos confirmados de H1N1.

De meados de outubro para cá foram registrados cinco óbitos; em todos os casos as pessoas não tinham recebido a vacina da gripe e apresentavam fator de risco associado.

Os casos aconteceram nos municípios de Cianorte, uma mulher, de 52 anos, com cardiopatia e diabetes; Maringá, uma mulher de 82 anos, com diabetes; Foz do Iguaçu, uma mulher de 73 anos; Curitiba, uma mulher de 94 anos, portadora de doença neurológica, pneumonia e também cardiopata; e um outro caso em Curitiba, com o óbito de um menino de cinco anos, que apresentava cardiopatia como fator de risco.

“Os casos de gripe atingem com maior gravidade os maiores de 60 anos, os adultos na faixa dos 50 a 59 anos e os menores de seis anos. As pessoas nesta faixa devem estar atentas às infecções por Influenza. A idade, associada a outros fatores de risco, como por exemplo doenças neurológicas, renais e do coração, podem levar ao óbito”, afirma o chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria da Saúde do Paraná, Renato Lopes.

Segundo o técnico, as medidas de prevenção à gripe devem ser mantidas. “A oscilação da temperatura, com dias frios e de muito calor, ajudam provocar a gripe, por isso a prevenção deve ocorrer durante todo o ano”, completa Renato Lopes.

Entre as medidas preventivas estão: a higienização frequente das mãos, principalmente antes das refeições, e a ventilação constante dos ambientes.

Os principais sintomas da gripe são febre alta, acima de 38 graus, com início repentino; além de dor de garganta e de cabeça, calafrios, sensação de cansaço e tosse seca. Diante dos sintomas a recomendação é para a busca de atendimento médico nas unidades de saúde.