Infraestrutura: Lindeiros entregam carta de reivindicações

Marechal Cândido Rondon – O Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, desenvolveu nessa sexta-feira (6), em Marechal Cândido Rondon, o Fórum Empresarial da Infraestrutura e Logística no Paraná. Anúncios de obras, investimentos do governo do Estado e apresentações do setor estiveram em pauta.

A apresentação da infraestrutura no Paraná foi feita pelo diretor-presidente da Ferroeste, André Luiz Gonçalves, seguido pelo diretor de Meio Ambiente, João Paulo Ribeiro Santana, que falou sobre os portos do Paraná. O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, apresentou os números da pasta e as obras previstas para a região oeste do Paraná.

Dentre os destaques estão R$ 3 milhões em estrutura viária na região. Está projetada a obra para construção do trevo de acesso à PR-497 em São Miguel do Iguaçu, na qual serão investidos R$ 1,3 milhão; a rotatória na PR-495 em Missal, com valor de R$ 792 mil; e o trevo de acesso à PR-495 em Entre Rios do Oeste, onde serão investidos R$ 910 mil.

Carta de pedidos

O presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden (Mano), entregou documento ao secretário Sandro Alex com algumas reivindicações da região.

Dentre os pedidos estão a reestruturação da PR-495 e de PR-497 e a solicitação de estudo para implantação de ciclovia na região lindeira de Guaíra a Foz do Iguaçu. “São reivindicações de cada município e também pedidos coletivos”, resume Rohden.

De acordo com Sandro Alex, todas as rodovias da região serão contempladas com a melhoria da pista de tráfego: “Já começamos próximo a Pato Bragado. Eu mesmo estou percorrendo as rodovias da região para conhecer a situação e poder cobrar as empresas”.

São dois modelos diferentes de trabalho: Cremep (Conservação e Recuperação Descontínua com Melhoria do Estado do Pavimento), com investimentos de R$ 191 milhões, e a execução do projeto de Cop (Conservação de Pavimento) mais faixa, para o qual está previsto o valor de R$ 229 milhões.