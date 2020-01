Informe da redação:Avaliação do governo Bolsonaro, Reforma da Previdência, Juiz de Garantias e briga milionária

Bem na fita

Após ver sua popularidade cair no primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro recuperou parte da avaliação positiva entre a população por causa da economia. É o que mostra pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte) com o Instituto MDA divulgada ontem. A quantidade de pessoas que considera o governo como ótimo ou bom subiu de 29,4% para 34,5% entre agosto do ano passado e janeiro deste ano. A soma de ruim e péssimo caiu de 39,5% para 31%. A aprovação do desempenho pessoal de Bolsonaro também melhorou – de 41% para 47,8%. A pesquisa foi realizada de 15 a 18 de janeiro, com 2.002 entrevistas em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

As razões

A aprovação da reforma da Previdência no Congresso, a inflação baixa, a liberação de saques do FGTS e a 13ª parcela do Bolsa Família fizeram a percepção das pessoas em relação ao governo melhorar, apontaram os autores do levantamento.

Expectativas

Quanto à expectativa para os próximos seis meses, 43,2% dos entrevistados responderam que o emprego vai melhorar, e outros 18,9% projetam uma piora.

Desempenho

Para 30,1% dos entrevistados, o combate à corrupção é a área com melhor desempenho no governo. Em seguida, aparecem economia (22,1%) e segurança pública (22%). A pior área é o meio ambiente (2,6%).

Briga milionária I

A fabricação de 180 mil urnas eletrônicas para as eleições deste ano é briga de gente grande. A Positivo Tecnologia entregou ao TSE nesta semana sua proposta. Ela disputa o certame com a curitibana Smartmatic do Brasil, que se uniu à atual fornecedora do TSE. A estimativa do contrato é de R$ 696.494.720,17. As propostas serão avaliadas na próxima segunda-feira (27).

Briga milionária II

O contrato prevê o desenvolvimento do hardware e do software das urnas, fornecimento de suprimentos, certificados e documentação. Essa licitação, aberta na metade do ano passado, é da modalidade técnica-preço, que considera a combinação de valor e qualidade do produto. O TSE tem 470 mil urnas.

Incentivo

Pequenas e microempresas representam 54,54% das licitações homologadas pelo Município de Cascavel em 2019. Conforme dados da Secretaria de Planejamento e Gestão, dos 803 processos licitatórios, 304 tiveram como vencedoras microempresas, totalizando R$ 96 milhões; 134 foram vencidos por empresas de pequeno porte, com valor homologado de R$ 59 milhões. São empresas de 15 estados da federação.

Juiz de garantias

O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, decidiu ontem suspender por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias, figura prevista na lei anticrime sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O entendimento de Fux derruba a determinação do presidente do STF, Dias Toffoli, que havia prorrogado por seis meses o prazo de adoção da medida e até definido uma regra de transição para os processos em andamento no País.

Eu que mando

Fux assumiu o comando do plantão do Supremo dia 19 com as férias de Toffoli e vai seguir responsável pelos casos do tribunal considerados urgentes até a próxima quarta (29). A decisão de Fux foi tomada no âmbito de uma ação da Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) contra a implantação do juiz de garantias.

Hackeado

Tá fácil pra ninguém… Até o dono da Amazon.com, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, teve o celular hackeado em 2018 depois de receber uma mensagem no WhatsApp enviada por ninguém menos que o príncipe e herdeiro do trono da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A ONU recebeu uma denúncia de que o príncipe é quem teria hackeado Bezos e vem investigando o caso.