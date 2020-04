Informe da redação: testou positivo e salário bloqueado

Estão de olho

Na coletiva diária do governo federal de ontem, o ministro Wagner Rosário alertou que a CGU (Controladoria-Geral da União) está de olho nos gastos públicos em tempos de pandemia, citando a operação de ontem da Polícia Federal de combate à corrupção de dinheiro público. Por aqui, quem mandou o recado foi a Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público à Prefeitura e à Câmara de Toledo, pedindo que intensifiquem o controle de despesas durante a vigência de decreto de calamidade pública. Recomenda mais transparência da prefeitura e cobra mais fiscalização dos vereadores.

Testou positivo

Em Toledo, um vereador testou positivo, mas para dengue. O vice-presidente Gabriel Baierle ingressou no grupo dos mais de 3 mil casos de dengue no Município. Ele se sentiu mal e procurou o hospital, onde teve o diagnóstico e em seguida a confirmação com exame.

Salário bloqueado

Conforme pedidos da força-tarefa Lava Jato do MPF e da Petrobras, a 1ª Vara Federal de Curitiba decretou o bloqueio mensal de 10% dos salários do senador Fernando Bezerra (MDB/PE) e dos deputados federais Luiz Fernando Faria (MG), Arthur Lira (AL) e Eduardo da Fonte (PE) – todos do Progressistas -, para servirem de garantia ao cumprimento de penas pecuniárias requeridas em ações de improbidade administrativa.

Histórico I

O senador Bezerra e o deputado Eduardo da Fonte respondem à ação de improbidade administrativa na qual foi descrito o funcionamento de dois esquemas de desvios de verbas da Petrobras, um envolvendo contratos com a construtora Queiroz Galvão e outro referente ao pagamento de propina no âmbito da CPI da Petrobras em 2009. O valor total pedido pelo MPF e pela Petrobras na causa totaliza R$ 3.454.727.308,06.

Histórico II

Já os deputados federais Luiz Fernando Faria e Arthur Lira respondem a ação de improbidade movida pelo MPF em 2017 contra diversos parlamentares do então Partido Progressista em razão do envolvimento de agentes públicos vinculados ao partido no esquema de corrupção existente na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, comandada à época por Paulo Roberto Costa. Nessa ação, o valor total pedido pelo MPF é de R$ 2.303.182.588.

Estiagem

Começou a circular ontem (23) uma campanha de uso racional da água para estimular a população a economizar diante deste cenário de estiagem que tem assolado todo o Paraná. O vídeo chama a atenção da população para a grave escassez de chuva e pede a colaboração para que a população priorize a água para alimentação e higiene pessoal. Segundo o Simepar, a baixa precipitação pluviométrica já dura dez meses. Em Cascavel e Foz, por exemplo, choveu 33% a menos que a média histórica.

Isolamento social

Para mais de metade de população do Brasil (54%), as restrições de viagens e determinações de isolamento social não serão suficientes para impedir que o coronavírus se propague. É o que afirma a oitava onda da pesquisa Tracking the Coronavirus, realizada semanalmente pela Ipsos com entrevistados de 15 nações. Esse levantamento foi realizado de 9 a 12 de abril.

Ratinho e Beto Preto em Cascavel

O governador Carlos Massa Ratinho Junior fará uma visita técnica ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, nesta sexta-feira (24). A agenda começa às 14h, mas os jornalistas não poderão entrar na unidade. A julgar pelo aviso de pauta, disparado apenas no fim da tarde, os dois devem vir de mãos vazias. O HU aguarda a liberação de 20 leitos de UTI prometidos há mais de um mês no Plano de Contingência do Estado, os quais, inclusive, são citados em uma ação ajuizada pelo Ministério Público cobrando celeridade do governo.