Informe da redação: reunião de secretariado, escola de governo e BNDES

Reunião de secretariado

Intensa, com apontamentos e cobranças: assim foi a reunião entre o prefeito Leonaldo Paranhos na manhã de ontem com o secretariado da Prefeitura de Cascavel. Foram quatro horas para que cada um colocasse na mesa a situação da pasta, com avanços e necessidades. O propósito de Paranhos foi alinhar as metas e o que ainda falta para ser concluído do que estava planejado quando assumiu o Paço. Sem descanso, Paranhos deixou claro ao time que “não se pode perder um minuto”.

Escola de Governo

Nesta terça (3), a partir das 8h30, tem Escola de Governo da Secretaria de Saúde de Cascavel. A pasta apresentará o balanço dos investimentos e das ações desenvolvidas nos três anos de governo e explanar o plano de trabalho até 31 de dezembro de 2020. Serão assinadas ordens de serviço para execução das seguintes obras: reforma e ampliação da USF de Juvinópolis (R$ 1.183.005,38), construção da USF do Guarujá (R$ 1.914.996,16) e construção da USF do Morumbi (R$ 1.999.999,54), totalizando R$ 5.098.001,08 de investimentos.

2ª caixa-preta

Após a polêmica auditoria milionária sem resultado prático, o BNDES terá que abrir uma segunda caixa-preta. O banco estatal é obrigado a tornar públicas informações que por mais de seis anos batalhou na Justiça para manter em sigilo. O STF determinou que o banco divulgue as remunerações de todos os empregados, além dos diretores. A briga nos tribunais começou em 2013, com uma ação civil pública do Ministério Público. O BNDES informou que a mudança ocorrerá a partir de abril.

Um exemplo

Até mesmo a nova direção, que assumiu prometendo abrir as caixas-pretas, brigou para manter os dados em sigilo. Gustavo Montezano, presidente do banco desde julho, recebe R$ 80,8 mil de salário por mês (o dobro do teto limitado pela remuneração dos juízes do STF, de R$ 39.293).

Cara nova I

Tem cara nova na Câmara de Cascavel. O vereador Roberto Parra (MDB) pediu licença de 30 dias contados a partir de 4 de março e em seu lugar assume Jocinei Bezerra, conhecido como Joceh da Autoescola (MDB), primeiro suplente, fez 752 votos nas eleições de 2016.

Cara nova II

A outra mudança é na Procuradoria da Câmara. Com a saída de Rafael Salvatti, quem assume o cargo é Anderson Carvalho, que estava nomeado como chefe de Gabinete de Alécio Espínola (PSC), presidente da Câmara. “Vou garantir que a Procuradoria continue atuando com transparência a serviço de toda a Câmara, oferecendo segurança jurídica à atuação dos vereadores, da Mesa Diretora e dos serviços administrativos”, disse ele.

No oeste

Depois dos “contratempos” no Rio de Janeiro, onde um bate-boca em um hotel viralizou no fim de semana, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) cumpre agenda no sudoeste e no oeste do Paraná esta semana. Na quinta, ela participa do Ato de 40 anos do PT em Francisco Beltrão e, na sexta (6), às 19h, de evento do PT na sede da APP, em Cascavel.

Reencontro

Governadores dos sete estados do Sul e do Sudeste brasileiro, responsáveis por mais de dois terços do PIB do Brasil, estiveram reunidos sábado em Foz do Iguaçu. Quem prestigiou o evento foi o ex-deputado federal Alfredo Kaefer, que registrou o reencontro com o governador paulista João Dória, com quem tem bastante afinidade.