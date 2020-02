Informe da redação: “Rachadinha”, Esquadrilha da Fumaça em Foz e leilão

Reforma pronta e embalada

Assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a reforma administrativa está pronta para ser enviada ao Congresso Nacional. Apesar das expectativas, a reforma não mudará o quadro atual e terá vigência apenas nos futuros servidores federais. Ou seja, o impacto imediato será zero. Em suma, a reforma trará revisão dos salários iniciais, redução no número de carreiras de mais de 300 para até 30 e o aumento no prazo para o servidor atingir a estabilidade.

“Rachadinha”

A vereadora curitibana Kátia Dittrich (SD), conhecida como Kátia dos Animais de Rua, foi condenada a cinco anos e seis meses de prisão por exigir parte dos salários de dois funcionários do seu gabinete, sob ameaças de serem demitidos caso não obedecessem. A denúncia é do fim de 2017 e a decisão, do juiz José Daniel Toaldo, foi divulgada na última quinta (20). Se a onda pega…

De olho no céu

A cidade de Foz do Iguaçu está na agenda da Esquadrilha da Fumaça. A programação, divulgada no portal da FAB (Força Aérea Brasileira), prevê que o grupo colorirá o céu da Terra das Cataratas no dia 27 de março. Ainda não foi divulgado o percurso. NO dia seguinte, os aviadores darão show em Assunção, a capital do Paraguai.

Pesca suspensa

Um dia depois de a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo informar que o fim da piracema no Paraná seria antecipado para 1º de fevereiro, o Tribunal de Justiça, a pedido do Ministério Público Estadual, suspendeu a Resolução Sedest 13/2020. Ou seja, a pesca continua proibida até o dia 28. A secretaria recorreu da decisão judicial.

Liderança

Será lançado no dia 3 de março, às 9h, no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, o maior encontro da área de Administração da Região Sul do País em 2020: o Erpa (Encontro Regional dos Profissionais de Administração). O evento, promovido pelo Conselho Federal de Administração e conselhos regionais dos três estados, ocorrerá dias 5 e 6 de junho e estima reunir cerca de 800 profissionais de vários países em Foz do Iguaçu.

Leilão

A Prefeitura de Terra Roxa realiza leilão de veículos, máquinas e sucatas do patrimônio inservíveis. O certame será no dia 9 de março, às 14h, na prefeitura. Poderão participar pessoas física e jurídica que atendam às exigências do edital, desde que tenham efetuado o cadastramento na Comissão Permanente de Julgamento de Licitações.

Folga

Nem parece ano eleitoral. Os políticos sumiram do radar da imprensa neste feriadão de Carnaval. Para alguns pode ser o último descanso antes de 4 de outubro.

Condenado

O militar brasileiro preso na Espanha com 39 quilos de cocaína, após desembarcar de um voo da FAB (Força Aérea Brasileira), vai cumprir uma pena de seis anos de prisão e pagar uma multa de 2 milhões de euros. A pena dele foi reduzida (oito anos de prisão e multa de 4 milhões de euros) após se mostrar “profundamente arrependido”. O militar, que também é alvo de processo de expulsão por parte do Exército brasileiro, disse que essa foi a “primeira e única vez na vida” que “fez de forma equivocada uma coisa dessas”.

Futuro do País

Pesquisa da XP Investimentos/Ipespe com mil pessoas de 17 a 19 de fevereiro aponta que 47% da população brasileira acha que a condução da economia do País está no caminho certo, contra 40% que entendem que o rumo está errado. Em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro, a pesquisa mostra que, desde janeiro, os que consideram o governo ruim ou péssimo foram de 39% para 36%, e os que consideram a gestão boa ou ótima passaram de 32% para 34%. É a menor diferença entre a reprovação e a aprovação desde julho. A pesquisa tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais.