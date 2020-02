Informe da redação: POD no Show Rural, Aeroporto Regional e Começa 2020

Agenda cheia

O POD (Programa Oeste em Desenvolvimento) estará presente no Show Rural e com agenda cheia. Serão reuniões, encontros e plenárias em que serão tratadas pautas estratégicas para a região, com gestores públicos, empresários, líderes políticos e da sociedade civil organizada. Eles devem aproveitar a presença dos secretários e presidentes de autarquias para cobrar as pautas que estão paradas e encaminhar as demandas mais urgentes.

Lucro gordo

O setor agro comemora bons números. Nessa sexta-feira, a Copacol apresentou balanço de 2019, cujo faturamento foi de R$ 4,4 bilhões, 14% maior que do ano anterior.

Pagando bem

O Senado aumentou em 13% os gastos com despesa de pessoal. Em 2018, a casa gastou R$ 3,026 bilhões para manter os quase 6 mil servidores, e, ano passado, a cifra chegou a R$ 3,421 bilhões. O cálculo leva em consideração os pagamentos do pessoal ativo, inativo e despesas com demissão, e foi divulgado pelo Metrópoles, com base nos Relatórios de Gestão Fiscal do Senado.

Aeroporto Regional I

O Aeroporto Regional voltou à pauta, mas não é do Oeste, é o do Sudoeste. Esta semana, dirigentes de entidades, representantes de cooperativas e empresários participaram de uma reunião na Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná) para debater o andamento do processo do Aeroporto Regional do Sudoeste. Eles conheceram detalhes do projeto.

Aeroporto Regional II

É que lá, diferente de cá, já tem projeto de viabilização tem andado. A proposta é de que sejam seguidos os estudos iniciais feitos pelo ITA (Instituto de Tecnologia Aeronáutica) e pela SAC (Secretaria de Aviação Civil), que indicaram uma área em Renascença, às margens da rodovia, para comportar a estrutura. O governo federal parece disposto a bancar o estudo de viabilidade da obra e aguarda a oficialização de convênio com o governo do Estado.

Pontes em Foz

A Itaipu e o PTI (Parque Tecnológico de Itaipu) recebem nesta segunda o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Ele vem conhecer projetos estratégicos e tratar de parcerias.

Preservação

A título de curiosidade: o Paraná tem cerca de 1.300 reservas de preservação ambiental, somadas as unidades municipais, estaduais e federais, sendo 750 mil hectares de áreas sob proteção.

Em Cascavel

O secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho, estará em Cascavel na próxima sexta para participar do Show Rural. Ele participará da agenda de palestras organizada pela Ocepar. Quem traz o secretário à cidade é o G7, o grupo das sete principais federações patronais do Paraná.

Começa 2020

Para o Legislativo por todo o País, o ano de 2020 finalmente começa nesta semana que se inicia. Como de praxe, o governador Ratinho Junior participa da abertura dos trabalhos da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). A sessão ocorre às 14h30.

Reitor no TCE

O reitor da Unioeste, Alexandre Webber, reuniu-se com representantes do TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná) para discutir a determinação do tribunal de extinguir cerca de 400 cargos criados irregularmente. Alexandre conseguiu mais prazo. É que a nova lei de cargos das universidades, que será criada a partir da LGU (Lei Geral das Universidades) elaborada pelo Estado, deve ir para a Alep até março e estabelecer regras claras e valores para a contratação de pessoal.

Prefeito fica, diz TJ

O desembargador José Carlos Dalacqua, do Tribunal de Justiça, negou liminar ao Gaeco, que pediu novo afastamento do prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, Claudio Eberhard. A defesa comprovou que as alegações do Gaeco eram improcedentes e o relator acatou os argumentos.