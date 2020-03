Informe da redação: Paraguai sitiado, 15 de março e Tabela do frete

Paraguai sitiado

Após o segundo caso de coronavírus confirmado, o governo do Paraguai suspendeu as aulas, os eventos de grande público, como concertos e reuniões religiosas. As competições esportivas podem acontecer sem público. Também foram suspensas as atividades em locais fechados como cinemas e teatros. As medidas foram anunciadas por representantes dos três poderes do Paraguai, com a presença do presidente Mario Abdo Benítez. A medida drástica foi tomada devido à suspeita de que o vírus já esteja circulando no país.

Sacrifício

O presidente Benítez disse que “são medidas drásticas que não têm protocolo porque é a primeira vez que são adotadas. Não pudemos conversar com todos que serão afetados, mas a partir de amanhã [quarta] vamos iniciar uma rodada de diálogo com todos que queiram se somar a essa grande causa, que vai exigir sacrifícios e tolerâncias”. E completou: “É uma medida da qual não temos experiência”.

Sem contribuição

No Paraná, servidor público ficará desobrigado do desconto em folha da contribuição sindical. Acabou ontem o prazo para revalidação do desconto. Dos quase 100 mil servidores que faziam o pagamento, apenas um terço renovou a autorização. A medida provocou arrepios nos sindicatos, que recorreram ao Ministério Público do Trabalho para tentar evitar a decisão do governo estadual, que foi mantida.

Auditoria

O governo estadual foi irredutível, inclusive porque a medida trata de segurança de dados e também “descontamina” a folha salarial do Estado, que passa por uma auditoria.

15 de março

Em Cascavel, duas entidades já se manifestaram a favor do ato de 15 de março, inclusive enviando nota convidando as pessoas a aderirem à mobilização. O Sinduscon-Oeste fez circular ofício na segunda e, ontem, foi a vez da Amic divulgar nota semelhante, que correram as redes sociais.

Alpiste

Olhe esta: dois moradores de Foz do Iguaçu, presos em flagrante com uma carga de 16 toneladas de alpiste contrabandeado em 2015, tiveram a condenação confirmada pelo TRF4. A mercadoria era de origem argentina e não possuía documentação fiscal. Ambos terão de prestar serviços comunitários por dois anos e pagar multa no valor de R$ 2 mil. A carga valia R$ 2,4 mil.

Tabela do frete

Após cerca de três horas de reunião a portas fechadas com caminhoneiros e representantes do setor produtivo, de transportadoras e da AGU (Advocacia-Geral da União), o ministro Luiz Fux, do STF, disse que “por muito pouco” não foi alcançado um entendimento, motivo pelo qual decidiu marcar uma quarta rodada de conciliação para 27 de abril.

Meio termo

Segundo o ministro Fux, surgiu uma nova proposta que envolve o cálculo de um preço médio que vigoraria como piso para o transporte de cargas por determinado período de tempo, após o qual o mercado passaria a se regular por conta própria. Ele, contudo, não entrou em maiores detalhes.

Fraude?

Mesmo fora do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro provocou novo alvoroço interno. Durante evento nos Estados Unidos, ele disse que houve “fraude” na eleição presidencial de 2018 e afirmou ter “provas” de que venceu o pleito no primeiro turno. Ele prometeu apresentar “em breve” as tais provas, mas desconversou quando as perguntas começaram. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não gostou nadinha da história e emitiu nota na qual afirma a lisura das eleições de 2018: “…o Tribunal Superior Eleitoral reafirma a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação e, sobretudo, a sua auditabilidade, a permitir a apuração de eventuais denúncias e suspeitas, sem que jamais tenha sido comprovado um caso de fraude ao longo de mais de 20 anos de sua utilização.”