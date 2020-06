Informe da redação: Feder no MEC, fronteiras fechadas e Eurofront

Feder no MEC?

O Paraná pode emplacar mais um nome em Brasília. Comentários dão conta que o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, estará nesta terça-feira (23) em Brasília para participar de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo interlocutores, a reunião é vista por Bolsonaro como uma oportunidade para que eles possam “namorar” antes de sacramentar a nomeação do secretário ao comando do MEC (Ministério da Educação). A exoneração de Abraham Weintraub foi publicada no último sábado.

Indicado pelo chefe

As negociações para levar Feder ao cargo avançaram desde a última sexta-feira, e Bolsonaro já teria inclusive falado ao telefone com o possível sucessor de Weintraub. A indicação é capitaneada pelo governador Ratinho Júnior (PSD) e teria sido uma sugestão do ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD).

Fronteiras fechadas

O governo federal prorrogou por mais 15 dias a restrição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil por conta da pandemia da covid-19, seguindo recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O prazo vencia ontem (22). A limitação vale para o ingresso por rodovias ou outros meios terrestres, por via aérea ou por transporte aquaviário. Brasileiros e cônjuges de brasileiros têm acesso permitido.

Eurofront

Uma parceria do Ministério da Justiça com organismos internacionais reforça a segurança nas fronteiras brasileiras, o combate à covid-19 e o enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas. Denominado Eurofront, o novo programa de Gestão Integrada de Fronteiras na América Latina, patrocinado pela União Europeia, doou 80 termômetros infravermelhos e 2.160 máscaras N-95 para a Polícia Federal e para a Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Roupa suja

Segue trocando farpas pelas redes sociais o vice-prefeito de Toledo, Tita Furnal. Escanteado pelo próprio grupo do governo logo após a posse, Tita diz que “apanha” agora porque questionou o fato de o Município abrir mão de verba financiada pelo Estado para usar recursos próprios para a reforma do Parque Diva Paim Barth, “numa expectativa terrível de perda de arrecadação”. A obra deve custar cerca de R$ 2 milhões.

Aval urgente

Já na Câmara de Cascavel, chegou com pedido de urgência o Projeto de Lei 55/2020, que cria o Hospital Municipal de Retaguarda Allan Brame Pinho, que fica prédio do antigo Hospital Santa Catarina, no Bairro São Cristóvão. Diz o Executivo que o projeto precisa ser aprovado para garantir a existência jurídica do hospital.

Mapa de leitos

E por falar em Cascavel… os vereadores aprovaram ontem projeto que determina que a prefeitura publique diariamente um mapa de leitos, que deve incluir o número de leitos hospitalares de unidades públicas e privadas. Há semanas que o Município compartilha boletins diários de covid-19 com a situação dos leitos da cidade e da Macro-Oeste.

Ônibus vazios

A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) iniciou ontem a discussão do Projeto 300/2020, que limita em 50% os assentos disponíveis nos ônibus intermunicipais no Paraná durante o estado de calamidade pública; já o PL 360/2020 proíbe no Paraná atos com aglomerações de pessoas em lugares e/ou espaços públicos.

Positivo!

O deputado Evandro Roman (Patriota) recebeu às 12h45 dessa segunda-feira o resultado do exame para covid-19: positivo! Ele está assintomático e conta que, desde o início da pandemia, tem feito exames semanais, toda segunda ou terça, para não pôr em risco as pessoas com as quais tem contato.