Informe da redação do dia 27 de março de 2019

Mais segurança, por favor

Líderes de Palotina foram à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná entregar ofício cobrando melhorias para o setor. Estiveram em audiência com o chefe de gabinete da secretaria, Coronel Mariano, o prefeito de Palotina, Jucenir Stentzler; o presidente da Acipa, Laudio Soder; o presidente da Sociedade Rural, Gerson Araldi, e o presidente do Conselho Municipal de Segurança, Antônio Carlos Alves Ferreira. A comitiva cobrou o compromisso firmado pelo Estado para a implantação da Companhia da Polícia Militar e “lembrou” da necessidade de outras melhorias, como reforço da frota; implantação de uma nova delegacia e aumento do efetivo policial na cidade.

Comércio

Já em Toledo, o presidente da Câmara, vereador Antônio Zóio, recebeu dirigentes e líderes do comércio que expuseram sua preocupação com a educação profissional. Empresários e dirigentes entregaram ao vereador uma carta do presidente do Conselho Regional da Fecomércio, Darci Piana, vice-governador do Paraná, expressando preocupação com a possibilidade de falta de recursos para a educação profissional e aos menores aprendizes. A principal preocupação é com a ameaça do governo federal de cortar recursos do Sistema S.

Previdência

Em Cascavel, empresários associados à Acic terão oportunidade para entender melhor sobre o cenário político para a reforma da Previdência. Eles são convidados a participar de uma palestra na noite de 1º de abril, na associação comercial, com o analista político da XP Investimentos, Erich Decat. A palestra será às 19h e integra o programa especial dos 59 anos da Acic, oficialmente lembrados em 4 de abril.

Bye, Marun

O desembargador Rogério Favreto, do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), suspendeu a nomeação do ex-ministro e ex-deputado Carlos Marun (MDB-MS) para o Conselho da Itaipu Binacional. Marun foi ministro-chefe da Secretaria de Governo no governo de Michel Temer e foi indicado para ocupar a vaga no dia 31 de dezembro.

Lei das Estatais

Ao assumir, Jair Bolsonaro cogitou revogar a nomeação. Recuou. Favreto considerou que a nomeação de Marun fere a Lei das Estatais, que impede que dirigentes de partidos políticos, políticos com mandato legislativo ou funcionários de primeiro escalão da esfera federal ocupem postos em empresas estatais. O objetivo da lei é justamente impedir nomeações políticas e melhor a gestão das empresas públicas.

Facãozada

A presidência do Senado exonerou 158 pessoas nessa terça-feira (26). Os cargos são comissionados, ou seja, de confiança. Boa parte dos demitidos era ligada ao grupo de senadores do MDB que foram derrotados e já não têm mais mandato, como José Sarney (AP), Eunício Oliveira (CE) e Romero Jucá (RR). As vagas serão preenchidas por indicações dos novos parlamentares.

Erramos

Erramos na edição de terça-feira na informação sobre o bloqueio das contas do ex-presidente Michel Temer. O correto é R$ 8,2 milhões, e não bilhões. Três zeros que, neste caso, fazem muita diferença.

Indenização

Caso inusitado. O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) manteve a condenação da União a pagar indenização por danos materiais, morais e estéticos a uma professora residente de Santa Terezinha de Itaipu que se envolveu em um acidente de trânsito com um veículo que estava sendo perseguido por uma viatura da PRF em outubro de 2015. A 4ª Turma entendeu que a União tem a responsabilidade de reparar os prejuízos causados à mulher, pois decorreram de ato praticado pelos agentes da PRF. Ela pedia um total de R$ 400 mil de indenização. A Vara Federal em Foz concedeu R$ 300 mil.