Informe da redação do dia 23 de outubro de 2019

Supremo sofre pressão

Não tem sido fácil os últimos dias dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Em meio ao julgamento da prisão em segunda instância, o que não falta é pressão. De todo lado. Até da rua. A intimidação mais agressiva vem de caminhoneiros bolsonaristas, que gravaram vídeos ameaçando novas paralisações caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saia da cadeia, o que vai acontecer se derrubarem o entendimento atual. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o julgamento pode beneficiar 4.895 presos. Tem chovido mensagens e ligações para impedir a revisão da atual jurisprudência. Só no gabinete do ministro Luís Roberto Barroso foram mais de 2 mil telefonemas e 4,5 mil e-mails semana passada. E continua!

Paralisação

“Se vocês soltarem tudo que é ladrão, principalmente o maior de todos eles, que é o Lula, vocês vão ver a maior paralisação que este País já teve. E quando os caminhoneiros param, o Brasil para. Fica esperto, Toffoli”, diz um caminhoneiro identificado como Marcão. “Já viram caminhão subindo rampa? Vocês querem soltar bandido para benefício próprio de vocês. Chega! Ou vocês trabalham direito ou vão ver o que vai acontecer. Isso não é um recado, não. É uma promessa”, disse outro caminhoneiro.

Monitoramento

Órgãos de segurança e inteligência do governo monitoram de perto o assunto para identificar as ameaças que podem se confirmar em algo violento.

Vem Pra Rua

Para impedir nova derrota da Lava Jato no STF, o grupo Vem Pra Rua mobilizou seguidores nas redes sociais para convencer os ministros Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin e Cármen Lúcia – os quatro favoráveis à execução antecipada de pena – a pedirem vista e interromper o julgamento.

Na rede

O movimento divulgou na internet a relação dos telefones e dos e-mails de cada um dos gabinetes. Em poucas horas, 100 mil usuários já haviam acessado a lista.

Plano B

O presidente Jair Bolsonaro disse que poderá indicar o diplomata de carreira Nestor Forster para assumir a embaixada do Brasil em Washington caso o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) “desista efetivamente” do posto. Forster é próximo ao chanceler Ernesto Araújo e ligado ao escritor Olavo de Carvalho. Segundo Bolsonaro, é Eduardo quem vai definir, até o fim do mês, se quer ter seu nome submetido à aprovação do Senado ou se ficará na liderança do PSL na Câmara.

Beto vive

Segundo o blog de Valdir Cruz, o ex-governador Beto Richa, réu de uma dezena de ações na Justiça, está vivinho da Silva. Ele tem recebido “quase toda semana” prefeitos, vereadores e líderes de municípios paranaenses. O pretexto das visitas é “agradecer tudo que foi feito em suas cidades pelo governo anterior”.

Desaparecida

Com sessão de julgamento marcada hoje (23), a vereadora suplente Marisete Piaseck ainda não havia sido encontrada até o fim da tarde de ontem nem sequer avistada pelo oficial de Justiça para ser notificada sobre a sessão. Nem mesmo sua família, que é bastante conhecida na cidade, soube dizer onde Marisete possa estar. A sessão vai julgar o relatório da CP do Bolo, Comissão Processante criada para investigar denúncia de superfaturamento na compra de bolo e salgadinhos pela prefeita Marlene Revers, na qual pede pela cassação dela. Uma novela que já está quase entrando para o terceiro mês.

Confirmados

Os senadores Alvaro Dias e Oriovisto Guimarães estarão em Cascavel no dia 8 de novembro. Às 17h eles prestigiam a posse de Plinio Destro na presidência do Diretório do Podemos, na Câmara de Vereadores; e depois seguem para jantar anual da Amop.