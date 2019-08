Informe da redação do dia 20 de agosto de 2019

Fuzil para a PM

O deputado Soldado Fruet (Pros) pediu ao comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Matos, a compra de fuzis para os destacamentos do extremo-oeste. “Esse tipo de arma longa é necessário para a corporação endurecer o combate nas rotas de tráfico pelo Rio Paraná”, defende. Apenas duas das sete cidades da região têm fuzis (Foz do Iguaçu e Medianeira) enquanto as demais contam armamento de calibre .40 (Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Missal e Itaipulândia).

PPA 2020-2023

A elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 do Paraná entra na terceira etapa, com a realização de audiências públicas para apresentação dos programas do governo do Estado que estão em andamento e a coleta de sugestões da população para o aprimoramento do documento final. O governador Ratinho Junior fará a abertura da primeira audiência, na manhã desta quinta-feira (22), no auditório do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Outras cinco audiências serão realizadas no interior do Estado na próxima semana.

Pacto pelo Brasil

Curitiba sedia de 26 a 28 de agosto o terceiro Congresso Pacto pelo Brasil. O combate ao desperdício e o reaproveitamento de alimentos e a não utilização correta dos recursos naturais promovido pelo IGH (Instituto Grastronomia Humanitária) serão destaques da programação, no centro de Eventos da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná).

Edson no IPC

O ex-presidente da Acic Edson Vasconcelos deve assumir o comando do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel). Ele se reuniu com o prefeito Leonaldo Paranhos ontem, quando acertaram os detalhes finais.

Contra esmolas I

Em Foz do Iguaçu, a discussão tem sido sobre estratégias para combater a mendicância. A vereadora Inês Weizemann (PSD) apresentou projeto (aprovado pelos demais) com o propósito de desestimular os pedintes.

Contra esmolas II

A campanha “Dar esmolas não ajuda” pretende conscientizar a população sobre os malefícios da prática. Inês alerta que dar esmolas é ajudar a manter essas pessoas na rua, por isso o assunto deve ser entendido. Além das medidas que serão tomadas, a vereadora irá contribuir com a destinação de emendas impositivas no valor de R$ 10 mil para as ações de conscientização que serão feitas.

Contato

O morador que quiser contribuir com a ação, ao se deparar com essa situação em algum ponto da cidade de Foz, pode entrar em contato com um dos serviços de atendimento e acolhimento do Município pelo telefone 0800 451-407.

Gestão Pública

O 3º Fórum de Gestão Pública Faciap irá discutir a gestão pública do futuro para resolver os problemas de hoje com a presença dos governadores do Paraná, Ratinho Junior, de Santa Catarina, Carlos Moisés, e o do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Barros Junior. O evento será nesta quarta-feira (21), no MON.

Nova política

Eles irão explicar suas preocupações com uma administração do Estado que seja mais moderna, as inovações na gestão do dinheiro público para diminuir os gastos, e, principalmente, a mudança de mentalidade na forma de fazer política, com o objetivo de buscar os novos caminhos para o crescimento. A mediação será do empresário e presidente da Celepar, Allan Costa.

Cai número 2

Há oito meses no cargo, o subsecretário-geral da Receita Federal, João Paulo Ramos Fachada Martins da Silva, será substituído. O órgão confirmou, em nota oficial, que o novo titular será o auditor-fiscal José de Assis Ferraz Neto, atualmente lotado na área de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal no Recife. Ainda não está definido o que ocorrerá com os demais subsecretários e coordenadores do órgão. A troca tem relação direta com a queda de braço entre Receita e governo federal.