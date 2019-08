Informe da redação do dia 07 de agosto de 2019

Diga ao povo que fico!

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou ontem que pode ser candidato à reeleição. Durante discurso na abertura do 29º Congresso ExpoFenabrave, em São Paulo, o presidente disse que “em 2022, ou 26, entregarei o Brasil, dada a confiança que eu tenho de grande parte da população, muito melhor do que encontrei”. Em outras oportunidades Bolsonaro disse ser contra a reeleição e na semana passada falou que “não tem estratégia” para isso, mas já admite que pode disputar o cargo novamente.

Destrava Foz

A exemplo de Cascavel que conseguiu reduzir substancialmente o tempo para abertura de empresa, em Foz do Iguaçu começa a tramitar o projeto Destrava Foz, que visa resolver pequenos entraves à economia local. Nesse sentido, algumas mudanças no Código Tributário – especialmente no que se refere a eventos realizados e captados no Município – são pontos do projeto que foi aprovado ontem pela Câmara e segue para sanção do Executivo.

Desenvolvimento

Nesta quinta-feira (8), será realizado em Cascavel o 4º Encontro Regional de Políticas Públicas do Oeste e Cantuquiriguaçu e o Encontro Regional de Comitês Gestores Municipais e Comitês Territoriais dos Pequenos Negócios (Programa Oeste em Desenvolvimento), além do encerramento oficial do Programa Secretários 4.0. que capacitou 38 secretários municipais da região. Será na Acic, das 9h às 16h.

Reforma trabalhista

Em Marechal Cândido Rondon, a Acimacar promove na próxima segunda-feira (12) palestra com o juiz federal Marlos Melek, relator da nova Lei Trabalhista. Ele falará basicamente sobre as mudanças provocadas com a reforma. O evento será no auditório Ecos da Liberdade, às 19h30. Informações: (45) 3284-5704.

Licença do vice

A Câmara de Toledo aprecia projeto de resolução que autoriza o vice-prefeito Tita Furlan a se licenciar do cargo para tratar de interesse particular. Tita pediu licença não remunerada do cargo em julho alegando que não tem espaço dentro da administração municipal. Desde as últimas eleições ele vem sendo “fritado” pelo grupo político que integrava. Na licença, assumiu o compromisso de estar disponível na ausência do chefe do Executivo para assumir a função.

Na pindura

Segundo levantamento da Serasa Experian, cerca de 23 milhões de brasileiros têm dívidas em atraso de até R$ 500. O número representa um terço (36,1%) dos 63,4 milhões de inadimplentes em junho de 2019, novo recorde histórico do indicador. Em média, essas pessoas têm duas contas atrasadas e negativadas que somam até R$ 500. Caso essas pessoas usassem o saque do FGTS mês que vem para regularizar sua situação financeira, cerca de 39 milhões de dívidas em aberto e negativadas sairiam do cadastro de inadimplentes da Serasa.

Prata da casa na Itaipu

A advogada Mariana Favoreto Thiele, 38 anos, empregada de carreira de Itaipu, é a nova diretora jurídica da usina binacional. Ela substitui o advogado Cezar Ziliotto, que ficou no cargo durante sete anos e meio. A nomeação foi publicada em Diário Oficial da União dessa terça-feira (6), assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A posse ocorreu ontem à tarde, no Centro Executivo de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Ela é a terceira mulher a assumir o cargo de diretora em toda a história da margem esquerda da usina de Itaipu e a quinta “prata da casa” a ser nomeada para um cargo de diretoria.

