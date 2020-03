Influenza: Saúde define pontos de vacinação contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel definiu os pontos para a vacinação contra a Influenza. A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, começa nesta segunda-feira (23) e seguirá até o dia 22 de maio. “Vamos iniciar a campanha vacinando os idosos e os professores até o dia 16 de abril e, depois, as pessoas com doenças crônicas e os portadores de deficiência, que neste ano também foram inclusos na vacinação “, explica Cristina Carnaval, coordenadora do Programa Municipal de Imunização.

Blitz da vacina

A partir desta segunda-feira, os idosos poderão ser vacinados dentro do próprio veículo em frente ao Programa Municipal de Imunização. As equipes estarão vacinando das 9 às 17h na Rua Presidente Kennedy, em frente ao numeral 2546, no Bairro Coqueiral.

“A orientação nossa é que os idosos não procurem as unidades e os pontos de vacinação e aqueles que tiverem condição que tragam seus idosos, com carro, até o programa de imunização para fazer a vacinação”, diz Cristina.

Pontos

No total, são 22 pontos de vacinação, 13 na cidade e nove no interior. Nas escolas urbanas, os pontos de vacinação funcionarão das 7h às 16h45 e nas escolas rurais e pontos externos das 8h às 16h45.

Cristina explica que não haverá salas de vacinação para idosos no PMI. “A vacinação dos idosos será apenas dentro do carro”, explica.

A pessoa que for levar o idoso deve fazer antissepsia das mãos, lavando com água e sabão, e deverá usar máscara. É importante levar cópia de um documento de identidade, mas mesmo sem o documento o idoso será vacinado.

Confira os locais de vacinação:

Cidade

Escola Municipal Maria Montessori, Escola Municipal Hermes Vezzaro, Escola Municipal Teotônio Vilela, Escola Municipal Maria Fumiko, Escola Municipal Maria Fagnani, Escola Municipal Roberto Kennedy, Escola Municipal José Henrique, Escola Municipal Atílio Destro, Escola Municipal Artur Sartori, Escola Municipal Nicanor Schumacher, Centro de Convenções e Eventos, Posto Central de Vacinação e Blitz da Vacina.

Interior

Escola Municipal Tereza Perico Bernardini (Juvinópolis), Escola Municipal Carlos de Carvalho (São Salvador), Escola Municipal José Bonifácio (Rio do Salto), Escola Municipal Arthur Oscar Mombach (Sede Alvorada), Escola Municipal José Alencar (Espigão Azul), Escola Municipal Francisco de Assis (São Francisco), Escola Municipal José Silvério de Oliveira (São João), USF Santa Bárbara e USF Navegantes.