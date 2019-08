Inflação de julho é a menor para o mês em cinco anos

Rio de Janeiro – O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, ficou em 0,19% em julho. A taxa é superior ao 0,01% de junho, mas inferior ao 0,33% de julho de 2018.

Essa é a inflação mais baixa para o mês desde 2014 (0,01%). O dado foi divulgado ontem (8), no Rio de Janeiro, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O IPCA acumula 2,42% no ano e 3,33% em 12 meses, abaixo da meta do Banco Central, que é de 4,25%.

Os gastos com habitação, que tiveram alta de preços de 1,20%, foram os principais responsáveis pela inflação de 0,19% de julho. A energia elétrica, com alta de 4,48%, foi o item que mais pesou no grupo.