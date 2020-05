Infectados por covid-19 de São Miguel ajudaram a cuidar de paciente em Medianeira

A Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Iguaçu confirmou na manhã desta quarta-feira (13) os dois primeiros casos da covid-19 no Município.

O homem de 47 anos e a mulher de 43 anos diagnosticados com o novo coronavírus ajudaram a cuidar de uma idosa de Medianeira que estava com suspeita de dengue mas teve o diagnóstico de covid-19 no dia 7 de maio.

Neste fim de semana, o casal passou a apresentar sintomas, foi isolado e começou a ser monitorado pela Secretaria de Saúde da cidade. Após a confirmação de covid-19, está sendo feito o trabalho de monitoramento para saber se essas pessoas tiveram contato com outros moradores do Município.

Para falar sobre o assunto, o COE (Centro de Operações de Emergências) fez uma transmissão ao vivo na página da Prefeitura.

O Prefeito Claudio Dutra disse que se surpreendeu com o resultado positivo dos exames e pediu para que a população tome os devidos cuidados e evite sair de casa. “Estamos preocupados e pedimos a colaboração da população para evitar sair de casa, só sair de extrema importância e usando a máscara que é obrigatório em qualquer lugar. Redobrem os cuidados de higienização pessoal e também nos comércios. Vamos manter todos os decretos no momento e caso a situação piorar, o COE tomará as medidas necessárias” enfatizou o prefeito.