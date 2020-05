A Fórmula Indy, agora comandada por Roger Penske, planeja iniciar a temporada em junho. A ideia é realizar a primeira prova com o GP do Texas, no dia 6. Dirigentes e equipes estudam também realizar todas as etapas previstas para este ano e por isso será necessário realizar várias rodadas duplas para que os oito GPs não realizados se encaixem no calendário. Dessa forma, Penske tentará minimizar o impacto financeiro da categoria e das equipes.