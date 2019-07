Indústrias cerâmicas do Oeste se unem e lançam Selo Terra Bruta Paraná

Na noite desta sexta-feira (19), será realizado o lançamento do Selo Terra Bruta Paraná. A iniciativa é fruto da união de dez indústrias cerâmicas da região oeste do Paraná, que pretendem aumentar a competitividade no mercado e, a partir do Selo, poderão atestar a qualidade dos produtos.

O Selo foi desenvolvido durante o Programa de Marketing Territorial, realizado pelo Sindicato das Indústrias Cerâmicas (Sindicer Oeste/PR), com apoio do Sebrae/PR, Senai PR e Senai SP. Neste primeiro momento, dez empresas aderiram ao Terra Bruta e o lançamento será uma forma de apresentar a marca, expandir projetos e prospectar negócios.

O lançamento será realizado a partir das 19h, no Salão Parizotto da Associação Atlética da Coopavel (BR 467, s/n). Às 19h40, haverá a palestra “Qualidade e Inovação como fatores de sucesso na indústria cerâmica”, com o consultor do Sebrae/PR Volmir Valentini. Na sequência, será realizado o ato de lançamento, com o especialista em mercado de luxo no Brasil e América Latina Carlos Ferreirinha, mentor do Selo Terra Bruta Paraná. Depois, às 21h, será servido um jantar comemorativo.

No lançamento, além da presença dos empresários envolvidos diretamente no desenvolvimento e implantação do Selo Terra Bruta Paraná, já estão confirmadas as presenças de arquitetos, engenheiros, construtoras, representantes de entidades ligadas à construção civil e consultores do Sebrae/PR; do presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo; dos presidentes do Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Paraná e do Oeste e, também, do Presidente Nacional da Associação das Indústrias de Cerâmicas do Brasil (Anicer), Natel Henrique Moraes.

Selo Terra Bruta Paraná

O modelo adotado pelos empresários participantes é de associativismo, fazendo com que a mera concorrência entre as indústrias seja deixada de lado para que o Selo sirva como um elo em prol do desenvolvimento de novas ações de mercado, que envolvem desde o planejamento e execução de estratégias de marketing para os produtos até o fechamento de novos contratos, a fim de aumentar e manter a competividade. A partir disso, o Selo tem caráter inédito na região e destaca a coragem das indústrias para inovarem a partir da união da categoria.

Atualmente, o produto cerâmico produzido na região oeste do Paraná é considerado um dos melhores do Brasil por questões como matéria-prima, procedência, estilo de produção, qualidade e conformidade. Com o Selo Terra Bruta Paraná, as indústrias envolvidas esperam mostrar a qualidade da cerâmica da região oeste, conquistando novos consumidores e solidificando a excelência.