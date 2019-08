Incêndio atinge depósito de galhos e entulhos em Marechal

Desde a noite de domingo (04) o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Agricultura e Polícia Ambiental trabalharam no controle e rescaldo de um incêndio de grandes proporções no depósito de galhos e entulhos da prefeitura de Marechal Cândido Rondon, que fica localizado nas adjacências do Clube Roda D’Água. As chamas foram amenizadas e agora está sendo realizado trabalho de rescaldo.

Não se sabe ainda a origem do incêndio, que dependerá do trabalho da Polícia Científica.

Na manhã desta segunda-feira (05), o secretário Adriano Backes, acompanhado do engenheiro ambiental, Marcos Chaves, e do comandante do 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, capitão Tiago Zajac, vistoriou o local do incêndio.

Entre domingo e segunda-feira, o principal trabalho das equipes que estão no local foi o de acero e proteção para não deixar o fogo se alastrar para demais áreas. “Esse trabalho vai longe e já contamos com a grande ajuda da Secretaria de Agricultura e Política Ambiental e daqui pra frente vamos precisar do auxílio de máquinas pesadas para revirar os entulhos”, frisou o comandante do Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon, capitão Thiago Zajac.

“Ainda não podemos mensurar o tamanho do incêndio. Sempre existem riscos de novas queimadas, porque tem material combustível queimando por baixo dos entulhos. Para evitar isso, vamos manter o nosso pessoal diuturnamente”, completou Zajac.

O secretário Adriano Backes também falou sobre a situação. “Neste primeiro momento, estamos auxiliando em tudo o que for preciso para tentar amenizar esta fumaça. Tem muita camada de material orgânico e isso vai queimando aos poucos. Quero agradecer também aos municípios vizinhos como Quatro Pontes, Entre Rios do Oeste e Pato Bragado, que enviaram os seus caminhões pipas para auxiliarem no incêndio e a população, que ajudaram a controlar”, explica.

“De momento é perigoso colocar as máquinas da prefeitura para trabalharem, porque há muito calor. Vamos precisar primeiro fazer o trabalho de resfriamento, para que depois as máquinas possam começar pelas beiradas e levar os entulhos até o centro”, concluiu Backes.