Inca inscreve graduandos para Curso de Verão em Oncologia

Entre 9 e 20 de setembro, o Inca (Instituto Nacional de Câncer) inscreve estudantes de graduação para o Curso de Verão em Oncologia. As aulas serão ministradas de 3 a 14 de fevereiro de 2020. É uma oportunidade para jovens que se interessam por ciência e pela pesquisa na área de oncologia terem contato com um centro de pesquisas de ponta.

Com inscrições gratuitas, o curso é realizado pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Oncologia do Instituto Nacional de Câncer (PPGO-Inca).

Esse programa se destina à formação de mestres e doutores para as atividades de pesquisa, atuando nas diversas áreas da oncologia. “Seu objetivo principal é compartilhar o conhecimento científico acumulado na instituição, tanto em termos teóricos quanto do ponto de vista da prática experimental, com uma abordagem multidisciplinar. Além disso, buscamos apresentar as linhas de pesquisa desenvolvidas no Inca a alunos de graduação nas áreas da biologia e da saúde de todo o Brasil (público-alvo do evento), advindos de universidades públicas e privadas, visando não só a transmissão do conhecimento científico como também a atração de jovens talentos para realizar a pós-graduação no Inca”, destacam as pesquisadoras Mariana Emerenciano e Gabriela Nestal de Moraes, que coordenam a iniciativa.

No ano de 2019, a 11ª edição do curso contou com 227 inscrições e teve a participação de alunos vindos de 22 diferentes estados do País. Há uma programação de duas semanas, envolvendo um modelo historicamente bem-sucedido de palestras durante a manhã e atividades teórico-práticas à tarde.

Inscrições: http://www1.inca.gov.br/inscricaoonline/cpq/2019ferias/