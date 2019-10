Inadimplência do consumidor de Cascavel se mantém estável, diz pesquisa Boa Vista/ACP

A pesquisa da Boa Vista Serviços, realizada com exclusividade para Associação Comercial do Paraná (ACP), registro um quadro de estável (0,0%) de inadimplência do consumidor em Cascavel. Os dados se referem ao mês de setembro, comparados ao mês anterior. No resultado acumulado do ano, a inadimplência avançou 3,6%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior), o indicador elevou 0,3%.

No Paraná, o número de inadimplentes em setembro também subiu para 0,3%; no Sul 0,2 % e no Brasil, 0,1%.

Registro de Inadimplentes

Acumulad0 no ano set-19 / set-18 set-19 / ago-19

Cascavel 3,6% 0,3% 0,0%

Paraná 3,7% 0,4% 0,3%

Sul -4,2% -5,3% 0,2%

Brasil -2,1% -3,0% 0,1%

Recuperação de crédito

O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, aumentou 0,3% na comparação mensal de setembro com relação ao mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação cresceu 10,3%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 10,7%.

Acumulado no ano set-19 / set-18 set-19 / ago-19

Cascavel 10,3% 10,7% 0,3%

Paraná 11,7% 9,6% 3,8%

Sul -6,4% -7,8% 0,5%

Brasil -3,2% -3,3% 0,3%