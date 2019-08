Impulsionadas pelo campo, cooperativas avançam no Brasil

A atual edição do Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo destaca o expressivo crescimento alcançado pelo sistema em 2018, tanto em relação aos ativos totais como em relação à carteira de crédito, resultando no aumento de sua representatividade no SFN (Sistema Financeiro Nacional). A quantidade de empresas cooperadas aumentou 18%, enquanto a de pessoas físicas, 8%.

O crescimento anual da carteira de crédito atingiu 23%, com atuação principalmente no crédito rural e em modalidades voltadas para pequenas e médias empresas.

“Apesar de o estoque do sistema cooperativo representar apenas 7,9% do crédito varejo, as cooperativas têm desempenhado importante papel na recente retomada do crédito, em particular para os segmentos que mais atuam”, destaca Vinícius Simmer de Lima, chefe de subunidade no Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro.

Além disso, as cooperativas expandiram sua presença por meio de postos de atendimento em todo o País. As cooperativas aumentaram sua presença por meio de unidades físicas próprias em 7% no ano, alcançando 92% dos municípios da Região Sul e 58% da Região Sudeste.

Há 182 municípios que contam apenas com o atendimento de cooperativas, todos com população abaixo de 15 mil habitantes. “Isso reforça o papel inclusivo que essas entidades possuem na sociedade, em particular em um País com dimensão geográfica como o Brasil. As iniciativas do Banco Central de apoio ao segmento cooperativista por meio da Agenda BC# representam mais um estímulo para o seu fomento e desenvolvimento”, afirma Lima.