Impressora 3D: Unioeste imprime órtese de mão para paciente

Cascavel – No mês passado, a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) fez uma parceria com a Indústria Schumacher, que doou uma impressora 3D para instituição. E, esta semana, foi iniciado um trabalho experimental de impressão de uma órtese de mão para um paciente da Fisioterapia. O projeto foi desenvolvido por Amauri Ghellere, doutorando de Engenharia de Energia na Agricultura. “Muito bom saber que posso ajudar as pessoas. Essa impressora acelera muito o processo e possibilita formas que outros meios não conseguiriam, além de possuir um custo muito menor”.

Selmo Bonatto, coordenador-geral do NIT (Núcleo de Inovações Tecnológicas), ressaltou a importância desse equipamento e a possibilidade de beneficiar pacientes da Clínica de Reabilitação Física. “Existe muita coisa que a gente pode desenvolver, um número muito grande de possibilidades a serem trabalhadas e não apenas na área de órtese e prótese. Outro detalhe interessante é o tipo de material, que é flexível”.

Antes de imprimir a órtese propriamente dita, são realizados testes para analisar a temperatura exata necessária para não ocasionar defeito na impressão final. Ainda não há previsão de conclusão e de entrega da órtese.