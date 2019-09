Iluminação pública já custou mil horas extras

Reportagem: Josimar Bagatoli

Em cinco meses, a Secretaria de Obras Públicas e Serviços fez mil horas extras para dar conta da força-tarefa montada para trocar as lâmpadas queimadas na cidade. O balanço foi apresentado ontem, durante reunião entre o secretário Adelino Ribeiro e membros da Comissão Permanente de Segurança e Trânsito da Câmara de Vereadores.

O setor demandou esforço por parte dos servidores para dar conta da demanda, já que, segundo Adelino, a maior dificuldade está na falta de funcionários para atender as queixas da população com a iluminação pública. “Quando cheguei à secretaria, em abril, havia apenas duas equipes, e dois eletricistas estavam de férias. Tive que chamá-los imediatamente diante da situação e começamos um trabalho difícil. Os servidores começaram a fazer três horas extras por dia para dar conta do serviço”, conta.

Neste ano, foram trocadas 15.142 lâmpadas, quase o total de todo o ano passado (15.559 lâmpadas). Em 2017, o Município trocou 12.600 pontos de luz públicos.

De duas equipes para cuidar da iluminação, o setor passou a contar com cinco. São 15 concursados e 15 apenados que prestam serviços, devido a parceria com o Departamento Penitenciário. Porém, é pouco, conforme Ribeiro: a secretaria chegou a ter 600 servidores e hoje conta com apenas 100.

O chamamento de seis eletricistas aprovados em concurso depende da arrecadação do Município no quadrimestre. Isso porque Cascavel extrapolou o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O novo balanço do quadrimestre está para ser apresentado e, se a arrecadação aumentou, a administração poderá contratar mais servidores.

Além disso, a Secretaria de Obras está à espera de dois caminhões novos e outros dois serão adquiridos até o fim do ano. “Se tivermos esses veículos e os servidores, teremos uma equipe para dar conta da demanda”, garante Ribeiro.

Outra meta é trocar as lâmpadas atuais por LED, que são mais resistentes, têm garantia de cinco anos de fábrica e consomem muito menos.

A prefeitura já instalou 1,2 mil dessas lâmpadas em fase experimental e pretende lançar em breve edital para a compra de mais 8.101 para as principais avenidas, a um custo de até R$ 10 milhões.

Cascavel possui saldo de R$ 22 milhões na conta da TIP (taxa de iluminação pública), o que possibilitaria mais uma licitação para mais 8 mil lâmpadas de LED. A cobertura por esse modelo seria de 50%, reduzindo as trocas. “Elas são mais resistentes. Na cidade, há 32 mil lâmpadas, com essas duas compras, resolvemos o problema pela metade”, adianta Adelino.