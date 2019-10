IFI estima em R$ 630 bi economia com a reforma da Previdência

Brasília – A economia com a reforma da Previdência será menor do que o estimado pelo governo nas previsões da IFI (Instituição Fiscal Independente), vinculada ao Senado. Relatório divulgado pelo Estadão mostra que, pelos cálculos da IFI, o impacto em dez anos será de R$ 630 bilhões. O número é R$ 170 bilhões menor do que o estimado pelo governo federal, de cerca de R$ 800 bilhões.

O documento mostra ainda que, somente entre os plenários da Câmara e do Senado, o texto foi desidratado em R$ 93 bilhões. Para eles, a reforma saiu da Câmara com um impacto de R$ 723 bilhões. A Instituição ressalta, contudo, que a reforma ainda tem um efeito fiscal importante e é capaz de estabilizar a despesa previdenciária em torno de 9,4% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2029. “A reforma tem capacidade, nesse sentido, de conter o crescimento do gasto previdenciário e ajudar a estabilizar a situação fiscal do País”, apontou.

O texto enviado pela equipe econômica teria, para a IFI, uma economia de R$ 995 bilhões, ante os R$ 1,237 trilhão estimados pelo time do ministro Paulo Guedes.

Segundo o documento, isso se deve à metodologia diferente na hora de simular as mudanças na regra de transição no Regime Geral de Previdência (RGPS).