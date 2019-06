Iapar promove rodada técnica sobre fungicidas em milho

O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) promove de terça (4) a quinta (6), em diversas cidades do Paraná, a Rodada Técnica de Fungicidas em Milho. O evento vai reunir parceiros do instituto, como agricultores que produzem sementes com as variedades da instituição, técnicos de cooperativas e extensionistas da Emater para um treinamento.

Segundo o pesquisador Adriano Custódio, o principal objetivo do evento é fornecer informações técnicas e científicas da eficiência, impacto produtivo e uso racional de fungicidas pelo setor produtivo, visando o controle de doenças foliares do milho.

Ainda de acordo com ele, a proposta é melhorar o manejo de doenças com o propósito de reduzir danos à produtividade e melhorar a qualidade dos grãos. “Vamos abordar diversos aspectos relacionados ao manejo integrado de doenças pensando sempre no uso racional e adequado dos fungicidas”, salienta Custódio.

O pesquisador ressalta que o foco da rodada é sobre o milho segunda safra, plantado e colhido no período do outono-inverno. De acordo com Custódio, a segunda safra de milho é a mais expressiva no Paraná e por isso precisa de uma atenção especial da pesquisa pública realizada pelo Iapar.

Na terça-feira a Rodada consiste em uma parte teórica com pesquisadores do Iapar, Embrapa Milho e Sorgo e da Universidade Estadual de Londrina (UEL), na sede do Iapar em Londrina. Na quarta-feira estão previstas atividades de campo no instituto, no mesmo município, no período da manhã. Na quinta-feira a atividade de campo acontece em Cafelândia, Marechal Cândido Rondon e Santa Tereza do Oeste.