I.Riedi emite nota oficial para desmentir informação de que foi comprada por chineses

A I.Riedi, com sede em Cascavel, no oeste do Paraná, divulgou nota oficial na manhã desta quarta-feira (25) para desmentir as informações de que teria sido vendida a fundos internacionais. Algumas postagens em redes sociais informam que ela e o Moinho Iguaçu teriam sido comprados por empresários chineses.

Na nota, a empresa lembra que recentemente adquiriu parte dos ativos do Moinho Iguaçu, cuja operação foi aprovada ontem pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Abaixo a íntegra da nota.