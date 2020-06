Huop tem apenas um leito de UTI disponível

A Secretaria de Saúde de Cascavel publicou no fim da tarde desta sexta-feira (12) a atualização dos leitos do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). Segundo o boletim já foram ocupados 95% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade.

O percentual significa que 19 dos 20 leitos estão ocupados.

Já a ocupação dos leitos de enfermaria chegou a 55%, com 11 dos 20 leitos ocupados.

O município alcançou nesta sexta-feira os 1.089 casos de covid-19, desses, 357 estão com o vírus ativo no organismo sendo que 11 positivados estão internados em UTI. Nove com suspeita do novo coronavírus também utilizam leito UTI.