Huop recebe últimos equipamentos da doação da 4ª Vara Federal

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) recebeu os últimos equipamentos adquiridos por meio da doação da 4ª Vara da Justiça Federal. A instituição, com sede em Foz do Iguaçu, doou R$ 1 mi, oriundo de recursos através de execuções de ações da Vara Criminal Federal, para compra de equipamentos que auxiliem no combate à covid-19.

Um dos equipamentos entregues nessa semana foi o ultrassom para ecocardiograma. “Pelo histórico, os pacientes com a doença podem sofrer com miocardite viral, que é uma inflamação no músculo cardíaco, causado pela covid-19. Dessa forma, o equipamento é essencial para auxiliar no tratamento”, explica o diretor geral do Huop, Rafael Muniz de Oliveira.

Também nessa semana foi entregue dois aparelhos de eletrocardiograma. “Ele é utilizado em avaliações de vários procedimentos, como pré-cirúrgicos, entre outros. Essencial para grande maioria das avaliações clínicas”, diz o coordenador do Centro de Imagens, Narcísio Comíssio.

Além destes, também foram entregues por meio da doação: 2 monitores multiparâmetros para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com módulo de análise de gases; 20 monitores multiparâmetros para UTI; 4 cardioversor; 14 bombas de seringas universal para UTI; 2 bombas de seringa universal para anestesia; 4 medidor de cuff; 1 foco cirúrgico; 200 unidades de fio guia adulto para uso em tubos endotraqueais; 20 unidades de fio guia neonatal para uso em tubos endotraqueais; 80 unidades de fio guia pediátrico para uso em tubos endotraqueais; 80 conectores para aerossolterapia; 200 unidades de sistema de aspiração traqueal; 60 esfigmomanômetro mecânico para pacientes adultos; 25 esfigmomanômetro mecânico para pacientes pediátricos; 600 unidades de bolsa coletora, além de máscaras e luvas de procedimento não cirúrgico.