HUOP confirma quarto paciente internado com covid-19

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) comunicou por volta das 15h30 desta quarta-feira (23) que mais um paciente teve resultado confirmado para covid-19. Com esse resultado, este é o quarto paciente internado com a doença na unidade.

O paciente, de 40 anos, oriundo da cidade de Cascavel, está internado desde segunda-feira (20), na Ala covid-19, exclusiva para atender possíveis vítimas da doença, com todas as orientações e precauções repassadas às equipes. O exame que confirma a doença foi entregue hoje pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná).

Confira o boletim atualizado do HUOP: