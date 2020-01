HU recebe camas motorizadas e com dispositivo para reanimação

Com objetivo de garantir conforto e a humanização dos pacientes no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), serão entregues neste sábado (25), às 9 horas, novas camas, destinadas aos pacientes nas alas de internamento. São 76 camas que serão substituídas das alas G3, que atende as especialidades de ginecologia, vascular e neurologia; F2, clínica médica e cirúrgica, e também da Unidade de Terapia Intensiva Geral.

Segundo o diretor geral do Huop, Rafael Muniz, o descritivo para licitação do equipamento foi pensado em proporcionar a melhor comodidade. “Procuramos camas com a melhor qualidade disponíveis no mercado a nível internacional em uso hospitalar. Precisamos pensar na humanização no atendimento. Por mais que atendemos em um hospital público, sabemos que todos os pacientes e familiares merecem o melhor conforto possível”, ressalta.

Entre os diferenciais, as novas camas são motorizadas, contam com colchões bacterianos, são maiores e, além disso, ainda possuem um dispositivo para reanimação. “Ela é muito mais prática. É necessário apenas apertar o dispositivo e ela entra em estado para fazer a reanimação cardiopulmonar. Isso torna o atendimento muito melhor”, explica.

Verba parlamentar libera R$ 760 mil

As camas foram adquiridas através de uma emenda parlamentar do deputado federal, Hermes Parcianello, Frangão, no valor de R$ 1 milhão. Com as camas, foi gasto o valor de R$ 760 mil, sendo o restante para compra de: seis berços aquecidos (R$ 57.000,00); 46 poltronas para acompanhantes (R$ 46.000,00); 35 berços para recém nascidos ( R$ 42.000,00); cinco equipamentos para fototerapia (R$ 24.000,00); três cardioversor (R$ 60.000,00) e cadeiras de rodas para obesos ( R$11.000,00), que já foram entregues ao hospital.